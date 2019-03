El retorno de José Guirao

José Guirao se presenta a las elecciones generales por Almería. En realidad, en casa mi marido lo llama Pepe, porque lo conoció hace un siglo cuando trabajaba en la Diputación con Antonio Maresca. Y siempre me habla bien de él. Lo recuerda como un joven serio, educado, muy observador y con una gran capacidad para escuchar y amortiguar los choques de egos. Esas virtudes parece que se han mantenido y lo han situado en el Ministerio de Cultura con el aplauso general de toda la afición. Le pregunto a mi marido si el ministro juega al baloncesto y me dice que casi seguro que no, que en su época se jugaba como mucho al minibasket y solo en colegios de pago. Bien. Este hombre me va cayendo cada vez mejor.

Yo no estoy de acuerdo con muchas de las ocurrencias de Pedro Sánchez. Pero Guirao va a obtener seguro su escaño y, ya puestos, creo que puede ser una buena oportunidad para Almería. La provincia necesita que una persona inteligente y experta en la materia se dé un paseo por nuestros museos. Probablemente verá que el cine sigue sin estar debidamente representado en la ciudad. Notará que la historia de la pintura almeriense continúa sin hallar su lugar. Tendrá también que ver algunas iniciativas interesantes en la provincia: el centro Pérez Siquier puede ser un museo sin duda excepcional. ¿Y no se podría habilitar un lugar mejor -se preguntará- para el legado de Goytisolo, que él conoce de primera mano? ¿No se puede coordinar en torno a Goytisolo un espacio con fotos, manuscritos, videos, retratos y testimonios que sirva para recordar los cambios producidos en esta provincia?

Le recomendaría que se diera una vuelta por el casco histórico con Magdalena Cantero, que preside la asociación. La recuperación del centro de Málaga ha ido acompañada por una excelente labor cultural y el aprovechamiento de edificios para ubicar nuevos museos. Está muy bien que seamos algo así como la capital mundial de la tapa, pero el turismo necesita también amueblar la cabeza entre copa y copa.

No son problemas que se puedan resolver de un plumazo. De acuerdo. Pero alguna vez tenemos que empezar a establecer un plan coordinado y serio. Y estoy hablando de cuestiones que nos afectan por igual a todos los almerienses, sea cual sea su voto.