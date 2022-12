En Navidad, la soledad es un espejo retrovisor que nos asoma a nuestra memoria. Hasta los primeros recuerdos aparecen, quizás, con mejor definición que los más recientes. Y todos, incluso los de las ausencias de familiares y amigos que murieron, están a mano en cada cachito de turrón, con su propuesta de paz, en un tremor sobre cualquier sombra de melancolía. Esa visión retrospeciva de las navidades que el tiempo nos trajo y se llevó, es, en cierto modo, sanadora; como lo es encontrar el humo de una chimenea tras un recodo, o en el otero de un camino; refugio en medio de la noche cuando estamos perdidos. Y si la belleza no es compartible - toda la del ocaso es para quien lo contempla, fascinado - tampoco lo es ese milagro que trasmuta la tristeza en gozo y agradecimiento recordando la vida y el amor que nos dieron nuestros padres, o el afecto que nos demostraron nuestros amigos ya ausentes.

Pero, ciertamente, el efecto catártico de estas visiones y revisiones, no se completa sin asumir nuestras culpabilidades: la de no haber estado más tiempo y ser más cariñosos con nuestros padres, o haber sido egoistas con los hermanos, o la de traicionar a los compañeros y amigos que, en momentos determinados y determinantes de nuestras trayectorias profesionales nos ayudaron. Pedir perdón de corazón a quienes no puden ya dárnoslo, es, sin embargo, tan liberador como un sentido "Padre Nuestro".

Igual que tantas veces antes, esta Navidad me acordaré de mi padre, y haré lo que él solía hacer estando entre sus hijos y nietos. Quedarme quieto, silencioso y serio.

- ¿Qué te pasa Papá? ¿Te encuentras mal? - le preguntaba yo - No, hijo; todo lo contrario. Me estoy fijando en cada detalle, en cada palabra, en el sonido de vuestras voces y de vuestra alegría. Para recordar mejor, muchas veces, este ratico de felicidad.

En ese momento a él se le humedecían los ojos y a mi se me abrían los brazos para entrecharlo contra mi pecho como si el hijo no fuera yo.

Es lo que tienen la Navidad, la soledad elegida, y el carrusel de recuerdos que, en unos instantes, desfilan por el espejo de un íntimo retrovisor.