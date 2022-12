La revolución del diálogo

Apunto de terminar este año 2022, nos está quedando un mundo cada vez más distópico, más extraño, más difícil de comprender. Resulta complicado imaginar alguna solución. La infinita voracidad del capitalismo, capaz de arrasar con todo, absorber todo (ideas alternativas, inclusive), una postmodernidad que disfraza el capital con piel de cordero, creando necesidades ficticias, aplastando y arrasando países, personas, iniciativas… hace que sea más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo (frase de Fisher, Jameson o Zizek). En este circo, la educación actúa de fiel siervo de su señor, con planteamientos cada vez más medibles, cuantificables, ciencifistas y teóricamente «objetivos», alejados de cualquier paradigma crítico.

Hablando con algunos colegas de distinto signo político, colegas de esos que leen, les gusta llegar al fondo de la cuestión, se plantean alternativas al mundo que vivimos (no todo el profesorado lo hace, ni mucho menos) me preocupa que lleguen a la misma conclusión: esto no tiene arreglo, la única solución es una revolución. Quizá tengan razón, pero es importante ser conscientes de que las revoluciones conllevan una alta dosis de sufrimiento, muerte, destrucción… supuestamente con la finalidad de construir algo mejor, pero siempre con la duda de que funcionen, o no.

Nuestras «avanzadas» democracias han quedado como meros títeres al servicio del mercado. Eso que llamamos «derecha» o «izquierda» sirve solamente para tenernos entretenidos discutiendo si las migajas del capitalismo deben repartirse de una manera o de otra. No cabe duda de que el sistema colapsará. El capitalismo caerá, como cayeron los grandes imperios. Solo cabe plantearnos «cuándo» y «cómo».

Quizá quede una cierta esperanza en el diálogo, en que seamos capaces de dialogar en el sentido de Habermas, sin pretensiones de poder, buscando llegar a conclusiones válidas para todas las personas. Un diálogo que impregne la vida personal, la familia, el ámbito laboral, las instituciones (educación, incluida), la vida política, las relaciones internacionales… Con el diálogo pasa como con las reformas educativas de nuestro país: no podemos saber si funciona, porque realmente nunca se ha aplicado. Hartos de sangre, muerte y destrucción, hartos también de discursos vacíos, dobles intenciones e intereses ocultos, quizá haya llegado el momento de la revolución del diálogo.