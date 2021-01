El riesgo arbitral y el del futbolista

Se ha escrito mucho, porque es de derecho y asiste la razón, sobre el antes y después del gol del empate del Sabadell, el ya inmortalizado como el 'del resbalón'. Pero, por el contrario, se ha escrito bastante menos sobre la materialización del gol, al margen de su ilegalidad Aludo a la actitud defensiva de Alex Centelles. No será este periodista quien caiga en la torpeza de compararles. La decisión del VAR está reconocida por el Reglamento en el libre indirecto, pero omitió la distancia de un metro sobre la barrera, la mitad de la recomendada por el coronavirus, que invalida el tanto. El 12 de los rojiblancos se retrató con una suerte de acto reflejo, de entrenamiento, en el remate final. El lance que compromete al jugador no se habría producido de no haberse dado la medida arbitral. Como quiera que es menos posible reconducir a un trencilla, se impone la conveniencia de señalar que darle la espalda al balón es una de las formas de evitar un balonazo en las partes pudientes, pero no es la mejor manera de defender una falta.