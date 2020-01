Al ritmo de la Yenca

Hay días en los que Pablo Casado piensa que en el centro es donde están la mayoría de los votos, reprime sus impulsos belicosos, modera su vocabulario agresivo y da un pasito para adelante, pero al día siguiente mira por el espejo retrovisor, ve que VOX desde la derecha más extrema le está pisando los talones y da un pasito para atrás. Lo estamos viendo con nuestros ojos. En la última campaña hizo lo que pudo para templar los ánimos con respecto a la agresividad con la que se despachó en la campaña anterior. Pero VOX está presente y de vez en cuando suelta una nota que a Pablo Casado le hace tambalear al ritmo de la Yenka. Hasta que VOX no ha impuesto sus exigencias en materia educativa para aprobar los presupuestos en las comunidades autónomas donde tiene poder, Pablo Casado no había reparado en eso que llaman el pin parental. Ahora el líder del PP se erige en su principal defensor debatiendo con furor a la ministra Isabel Cela por haber dicho que los hijos no pertenecen a los padres. A ver lo que le dura el retroceso porque ya hay algunas voces en su partido que, con razón, no están de acuerdo con el discurso de Casado identificándose con el de Santiago Abascal. Para empezar, según la RAE, pertenecen las cosas, y un hijo, hoy en día, no es una cosa. Cierto es que en determinadas culturas se han tratado como mera mercancía, y se ofrecen a las niñas al mejor postor para que las tomen como esposas. Y se dan casos de padres desaprensivos, por no llamarlos de otra manera, que venden a sus hijos por dinero como si les pertenecieran, pero afortunadamente esas prácticas en nuestra cultura y en nuestro sistema, están condenadas por la ley. La relación que se tiene con los hijos según nuestro sistema jurídico no es de pertenencia, como muy bien dijo la ministra Isabel Celá, sino que se deriva de la patria potestad, una figura que origina a los padres más obligaciones que derechos. Y es el Estado quien protege a los menores en el supuesto caso de que sean utilizados por los padres de manera inadecuada, quitándoles la custodia si fuera preciso. Estos planteamientos ya estaban asumidos por todos los grupos políticos hasta que ha surgido VOX con lo del pin parental y ha provocado una polémica sobre algo que nadie ponía en cuestión. Una maniobra de VOX para que Pablo Casado baile al son de la ultraderecha, hasta el día que amanezca con pesadumbre pensando que el centro se le escapa y cambie el paso. Al ritmo de la yenca.