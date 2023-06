El rostro de los banqueros

Disponemos de dos corazones, le dijeron a un enfermo que esperaba un trasplante. Uno es de un joven de 25 años, que tenía una espléndida condición física, y el otro, de un viejo banquero de 86. ¿Cuál elige? El segundo, respondió el paciente. Disculpe, pero, ¿por qué?, le preguntaron, sorprendidos. Porque es un corazón que nunca se ha usado, respondió el otro. El chiste, no sé si lo conocían, lo contó poco antes de dimitir como primer ministro italiano Mario Draghi, que había sido presidente del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de Italia. Christine Lagarde, que lo sustituyó en el BCE, el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ahora, que estamos en campaña, Nadia Calviño, le han pedido a los señores banqueros (y a las señoras, que también las hay) que hagan el favor de remunerar los depósitos de los pequeños ahorradores, como se hace en Europa, y la respuesta de los aludidos (y aludidas) ha sido, por resumir, que tururú. Que es que tienen un tremendo exceso de liquidez. Pues ya podían devolver los 60.000 millones que nos supuso a los contribuyentes el rescate bancario, y que según los gobernantes de entonces no nos iba a costar nada. ¿Que fueron las cajas las rescatadas? Sí, pero, ¿quién se quedó con ellas? ¿Cómo? ¿Que esto es demagogia? Ah, perdón, igual es que eso tendría que salir de otra liquidez, ¿no?, claro, como no entendemos. Bueno, si usted dispone de 20.000 eurillos, para que le den algo (menos que la inflación, desde luego) o compra letras del Tesoro o se los lleva a uno de esos bancos menores que quieren captar ahorro, tipo Nisu Bank (ni su padre lo conoce). En su sucursal le hablarán de unos fondos de inversión estupendos, pero usted aún recuerda lo de las preferentes. ¿Y si se los gasta en gambas? Les hará un favor quitándoles liquidez...

Los banqueros (y banqueras) no usan el corazón, pero, para compensar, manejan una jeta superlativa. Así que si no retribuyen los depósitos, al menos podían colaborar con la ciencia (personalmente, no con sus fundaciones). A partir de unas cuantas células de la epidermis de sus mejillas, la biotecnología podría obtener unos materiales de una resistencia extraordinaria.

El hormigón armado sería puré de guisantes al lado de lo que puede salir del rostro de estos hombres (y mujeres).