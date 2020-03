Sin rumbo aún

Sabemos bien cuál fue el error en China. El autoritarismo cegó cualquier intento por apagar el fuego antes de que se extendiera y hasta Li Wenliang, el médico que dio el primer aviso, tuvo que pagar con su vida.

¿Y en nuestro caso? ¿Fue quizás la vanidad o la frivolidad lo que provocó la falta de previsión? Probablemente, el optimismo y el narcisismo, generados por el sistema económico para estimular el consumo, nos animaron a creer que nada puede afectarnos. Lo que ocurría en China era muy lejano. Italia está al lado a una hora de vuelo, pero ¿no conocemos la 'frivolidad' de los italianos? Solo así se entiende que no hayamos querido oír los avisos que llegaban.

Esta explicación puede valer para los ciudadanos de a pie. No resulta, en cambio, admisible para los dirigentes ni para los supuestos expertos con acceso a una información real. Resulta inconcebible el desconocimiento que han mostrado. Y aún más inaudito que no hayamos ni siquiera preparado el material imprescindible -test, mascarillas, respiradores- para las personas que debían afrontar en la primera línea la enfermedad. Está claro que no hay peor ceguera que la de los que no quieren ver.

Esa misma vanidad puede ahora empujarnos a jugar la partida con malas cartas. Por la estructura de nuestro país, el Ministerio de Sanidad es un solo un nombre. Quiénes administran la sanidad son las autonomías. Está bien que haya un órgano que coordine, pero ese órgano debe ser consciente de su falta de experiencia. Debe ante todo aprovechar lo que funciona, facilitar que sean las administraciones y los gestores experimentados los que afronten esta crisis. Y no sería mala idea contar con los principales expertos en distribución de las grandes empresas privadas para oír sus consejos.

Algunos podrán pensar que no es momento para comentarios negativos. Y es cierto en parte. Pero la información y la crítica sensata permiten recoger ideas y es lo que nos diferencia de un sistema político como el chino capaz de triturar incluso a quienes se atreven a señalar el riesgo.

Y una nota positiva para concluir. Ahora mismo, junto a tantos y tantos profesionales, hay algo que siempre funciona: la solidaridad de las familias, los hijos cuidando de los padres mayores, o esos amigos que te ofrecen de pronto unos guantes o una mascarilla cuando más lo necesitas.