Lo sabían y mintieron

El Diciembre de 2019. El Covid-19 se expandía desde China a todo el mundo. España, día 8 de marzo de 2020. El gobierno del Minotauro que ocupa el Palacio de La Moncloa ocultó información vital, veraz y contrastada e impuso su agenda ideológica totalitaria contra todo pensamiento de prudencia, preocupación por los ciudadanos, prevención sanitaria y, en toda la extensión del concepto, ejercicio coherente de sus altísimas responsabilidades como poder ejecutivo de nuestra Nación. Tengo muy presentes las palabras de uno de los grandes pensadores españoles de todos los tiempos, Gaspar Melchor de Jovellanos "Admiro a quien defiende la verdad y se sacrifica por sus ideas, pero no a quienes sacrifican a otros por sus ideas". Jueves 2 de diciembre de 2021 Radiocable, palabras de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y archipámpana de todo lo maravilloso que va a suceder (Valencia 2021) "Yo, el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto teníamos que desplegar un montón de medidas, porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el Gobierno y también fuera, se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo". Acudo a la hemeroteca. El 4 de marzo de 2020 declaraba la creadora de la matria "Quiero mandar un mensaje de absoluta tranquilidad. El Gobierno de España con el ministro de Sanidad a la cabeza, están actuando correctamente y, por lo tanto, no aceleremos riesgos que a día de hoy parece que no existen". No acudió a la manifestación. En España vienen sucediendo hechos terribles desde marzo de 2004. El acoso y derribo de la dignidad de los españoles como ciudadanos libres de su Nación histórica no cesa. Ha llegado a este punto de infamia fanática donde imperan mentira y chantaje sectario. Cuando la ley es sometida por las ambiciones de dominio del poder político muere la democracia, se aniquila la responsabilidad que es la libertad. Leo las magníficas columnas de Pedro de Tena (05/12/21) y de Agapito Maestre (07/12/21) Democracia, libertad y justicia no se ganan nunca. Hay que trabajar por ellas y defenderlas cada día. El presidente del Gobierno debe dimitir y convocar elecciones generales porque nos mintieron. Nos mienten.