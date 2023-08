Acababa de leer un libro que le hizo reflexionar profundamente sobre el presente y el futuro de una humanidad cuya historia se había visto convulsionada por las guerras, desde los primeros vestigios de su existencia. Alejandro el Magno, para unos: “el grande”, para otros: “el maldito”, surgió de las cenizas de una Grecia clásica que paulatinamente se iba convirtiendo en cenizas, mientras él comenzó a escribir una nueva historia. Los suyos lo ensalzaron por su valor, su ambición y su arrojo, sus víctimas lo odiaron por el reguero de destrucción y muerte que fue dejando a su paso. Conquistó medio mundo conocido, creando un imperio que poco tardó en disgregarse después de su prematura muerte, y como las piezas de un puzle, algunos territorios volvieron a su estado original. Alejandro, que soñaba con reproducir la Iliada y emular a Aquiles, lo consiguió: como el héroe mítico, pasó a la historia y murió muy joven. Pensó que la trayectoria de la humanidad es como la de una noria, que gira infatigable en torno a un pozo sin agua. Civilizaciones que alcanzan un esplendor inimaginable, desaparecen como el polvo después de una tormenta de arena. Sin embargo, de forma inexplicable, los seres humanos no aprenden de quienes les precedieron, repitiendo los mismos errores de forma intermitente. Alejandro fundó un rosario de ciudades con su nombre, para que nadie olvidase sus gestas, pero si alguna le trascendió con tanto o más esplendor que él mismo, fue Alejandría, y no por sus victorias. Imaginada y dibujada por él sobre las arenas del desierto, fue construida y bautizada con su nombre para mayor gloria de su memoria, plagada de éxitos y de muertes a partes iguales. Aquella minúscula isla con un faro en su interior, de la que se enamoró perdidamente, situada en un Egipto de arquitectura monumental y cultura inimaginable para aquella época, se convirtió en el faro de la historia de la humanidad por mucho más tiempo del imaginado por su creador. Ptolomeo, su sucesor en Egipto, reproducido a sí mismo por varias generaciones de Ptolomeos a lo largo de casi trescientos años, se fijó como meta que esa ciudad fuese el faro de la sabiduría, dedicando su esfuerzo y la riqueza de su imperio a acumular los conocimientos científicos, las obras literarias, filosóficas y cuanta escritura del mundo conocido pudo hallar, en la mayor biblioteca del mundo antiguo. La estupidez humana, que no conoce límites, hizo que aquella obra monumental desapareciera bajo las llamas, y con ella toda la sabiduría y los conocimientos acumulados durante siglos. Nada ajeno a nuestra época, nada que no hubiese ocurrido siglos antes, nada nuevo bajo el sol. La humanidad gira sin cesar sobre sus propias cenizas, avanza y retrocede, y como un yoyo en las manos de un niño torpe, cuando sube la rueda le da en todas las narices.