“si la gente hablase antes de actuar, cuántas cosas se solucionarían de otra manera”, oímos comentar cuando la sangre llega al río. El hombre tiene la capacidad de comunicarse con palabras, de cargarse de razón mediante la charla con los demás. Me resulta contradictorio que en la época en la que nos ha tocado vivir caracterizada por la facilidad de comunicación, léase, móviles, internet, video conferencias, etc, los jóvenes desconozcan el placer de la charla, nunca el monopolizar las conversaciones y que sea uno solo el que habla, y sobre un tema que tal vez no interese. Reconozco que me agrada escuchar a quien es capaz de emitir una opinión o un juicio sobre asuntos que ocurren en nuestra ciudad.

Ya pasó el tiempo de la tertulia de rebotica, entre otras cosas porque ya no quedan boticas, ni boticarios, ni aquellas mujeres de boticarios dispuestas a “soportar” que su marido reúna en la rebotica, tarde tras tarde, a sus amigotes con el fin de charlar y arreglar lo que no tiene arreglo. La vida ha cambiado, no tiene vuelta de hoja. Pero lo que no ha cambiado es la condición del ser humano, que necesita hablar y ser escuchado.

Todos sabemos de las tertulias o pertenecemos a alguna de ellas. ¿Quién no tiene o conoce una reunión de amigos que se juntan casi a diario para conversar? Las hay de todo tipo: deportivas, taurinas, literarias, políticas…o sin especialidad alguna, hablar de lo que se presenta. Suelen tener lugar en bares y cafeterías. La mía es en la terraza de un céntrico bar y durante todo el año, nuestro apacible y benigno clima nos lo permite. La procedencia de mis contertulios es autóctona y las profesiones bastante dispares, lo que nos permite esbozar y desarrollar multitud de temas, eso sí algunos de actualidad y otros de aquella Almería de años atrás y sus gentes. Cada uno puede venir cuando quiera, marcharse cuando lo venga en gana, e incluso, no acudir algún día. Como nuestra tertulia es en una calle de mucho transito de peatones (es peatonal), muchos viandantes nos saludan, se alegran de la continuidad e incluso se paran, ya que va para varios años nuestra ansiada reunión. Cualquier persona que se acerque es bien recibida.

Unos y otros, todos ellos, pueden enseñar que para ser buen conversador lo primero que hay que hacer es saber escuchar con humildad a quien tiene la palabra en ese momento.