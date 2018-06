¿Qué he sacado con quererte?

En esa canción, Violeta Parra dice: "... / Como cambia el calendario, / cambia todo en este mundo. .../... Pero tú, palomo ingrato, / ya no arrullas en mi nido. / ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!" Se la dedicó a Gilbert Fabre. Pero como los buenos trajes, sirve para muchas y variadas ocasiones. Le ocurre como a la mítica "No nos moverán" que aunque nació en el XIX como grito de liberación de los esclavos del sur de "los USA", en los 60's se hizo popular en España durante las manifestaciones contra Franco, aunque nunca vi que "los grises" nos dejaran terminarla: ¡qué maneras!. Y en Chile la popularizaron en los 70's Joan Baez y Tiempo Nuevo (ver Nueva Canción Chilena) y era la canción que sonaba en Radio Magallanes después del último discurso de Allende, cuando los partidarios de Pinochet tomaron la emisora.

Quienes nos sentíamos privilegiados por entrar en la Universidad en esos momentos de plena efervescencia política y cultural, no teníamos duda de que nuestra primera obligación era hacer una inmersión tanto en la cultura como en la Universidad, y ser reivindicativos. Considerábamos que la Institución debía abrirse, incardinarse en la sociedad a la que pertenecía, y extenderse por la misma diseminando cultura y conocimiento. Consecuencia de ello es, que nunca hemos entendido cuál es el límite, para dar o no dar a conocer los trabajos que gracias a los fondos públicos se realizan en las Universidades. Haciendo la salvedad del caso de un trabajo hecho en la Universidad para un tercero, que ha sufragado el mismo, ¿por qué no se ponen al alcance de la sociedad, con total transparencia, los contenidos de los trabajos realizados en la Universidad y sus resultados? ¿por qué hay que recurrir a las revistas que los publican para poder leerlos?. Ítem más: no todo se publica. La única razón que se me ocurre es que la Universidad quiera fomentar la creación de empresas mixtas que los usen y obtener un retorno económico: lícito. Es de las pocas ocasiones en que defiendo la empresa mixta, pero debe ser difícil su creación, porque su número es escaso. Con el agravante de que tanto en Ciencia como en Tecnología, los resultados pueden quedar obsoletos de un día para otro. Por lo tanto, me sigue gustando más la otra Universidad, en la que solamente se hablaba "de lo universitario" (asambleas incluidas), y los profesores nos inculcaban que nuestra obligación era aprender y llegar a ser. Estábamos en la Universidad para ser mejores. Por eso la quiero, pero ¿qué ha sido de esa encomienda?