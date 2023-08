La saga de los olallo

Reconozco que Olallo es un nombre poco corriente y por ello muchos de mis amigos me confiesan que creían que era un apellido. Su origen está en una santa, que siendo una niña fue martirizada en Mérida en el siglo IV. Olallo es una variante gallega de Eulalia. El nombre de Olallo Morales aparece en la historia de Almería a finales del siglo XVIII. La familia Olallo vivió en Almería a caballo de la fiebre minera, primero la del plomo en la Sierra de Gádor y después la del hierro en Sierra Almagrera y después la fiebre uvera que dominó la economía de los pueblos ribereños de la cuenca del Andarax y posteriormente el poniente almeriense (Berja y Dalías principalmente). Para mí el protagonista de esta saga fue Olallo José Morales Sierra (1818-1869). Procedía de una familia de la zona de Felix, que terminó estableciéndose en Berja, lugar donde oí y conocí por primera vez el nombre de Olallo, nombre de un conocido bar de Berja que después de tres generaciones, aún sigue abriendo sus puertas cada día. Olallo José fue propietario de varias minas de plomo en Berja, como la de Santa “Teresa de Jesús”, “Mi Familia” y “Por si acaso cierra”. A mitad del siglo XIX se trasladó a Almería donde actuó como empresario y también como político, pues para entonces ya era uno de los hombres más ricos de Almería. Aunque vivió en Almería siguió manteniendo sus negocios en Berja y siguió comprando propiedades en Felix y Roquetas. En cuanto a su actividad política en 1865 fue nombrado Teniente Alcalde de Almería, siendo titular Miguel Fernández Beloy. Un año después, siendo alcalde Francisco Jover, como consecuencia de la renuncia del cargo de éste el mismo día de su nombramiento, fue nombrado alcalde Olallo José Morales. Ha pasado a la historia de Almería más que por haber sido alcalde, por la construcción de dos manzanas de casas en la zona del Paseo del Malecón (inmediaciones del actual Parque de San Luis) En 1873 algunas de sus casas sufrieron desperfectos al ser bombardeada Almería por las fuerzas navales del cantón de Cartagena. Olallo Morales Lupión su hijo (1852-1889) nació en Berja y desde muy joven estudió en Madrid en un colegio regentado por nuestro paisano Nicolás Salmerón. Fue diplomático de profesión y tras la muerte de su padre, y haber recibido una buena herencia se dedicó a viajar. Visitó Egipto, Asia Menor, Palestina, varios países de Europa, entre ellos París y Londres y varias ciudades del norte de África. Fue un hombre inquieto, deseoso de saber y conocer, lo que le llevó a estudiar física, astronomía y geología. Voluntariamente se exilió a Suecia, concretamente a una pequeña ciudad cercana a Estocolmo llamada Södertleje (el nombre se las trae) En 1873 en plena República Española fue nombrado secretario de la legación española en Roma. Ese año contrajo matrimonio con una sueca (Zelma Wilskman) que había conocido en Milán. A partir de 1880 Olallo se titula astrónomo-físico-geólogo y en la parte superior de su casa monta un observatorio astronómico y se convierte en el “hombre del tiempo” proporcionando datos a comunidades científicas de Madrid y Barcelona. Un año después fue contratado por la Compañía Azucarera de Barcelona, para introducir el cultivo de la caña de azúcar en Almería. En 1885 ya estaba terminado el Ingenio siendo él administrador accidental. El Ingenio no cumplió las expectativas deseadas, porque los agricultores no vieron porvenir en el cultivo de la caña y pronto cerró. Sus instalaciones sirvieron como prisión para los dos bandos de la Guerra Civil. En la actualidad solo queda en pie la majestuosa puerta, obra de López Rull, ligeramente desplazada de su lugar original. Por la misma compañía Azucarera fue contratado para hacer los estudios geológicos y climatológicos necesarios para hacer los planos de la línea del ferrocarril necesarios para unir Linares con Almería. En 1889 falleció y las autoridades competentes le negaron un entierro católico y fue enterrado en el cementerio inglés de Almería. Tercera generación. Olallo Morales Wilskman (1874-1957) nació en Almería, precisamente en una de las casas que construyó su abuelo en el paseo del Malecón, pero con un año de edad se trasladó con sus padres a Suecia, como hemos visto. Profesión: músico. Fue uno de los músicos más importantes de Suecia. Bueno, fue músico, compositor, director de orquesta y crítico musical. Según los críticos suecos y alemanes cultivó una mezcla de estilos poco común. Por su cuna y por su amor a España se sintió siempre almeriense. En 1928, cuando el rey Alfonso XIII visitó Estocolmo, Olallo le regaló su obertura “España” que fue estrenada al año siguiente en Barcelona con motivo de la Semana de la Música Sueca. En 1928 visitó Granada y Almería y conoció a Manuel de Falla con quien a partir de ese día mantuvo una estrecha relación. Fue nombrado Caballero de la Orden de Carlos III, Comendador de la Orden de Isabel la Católica, también fue fundador y primer Presidente de la Sociedad Hispano-Sueca. Durante la década de los cuarenta se le concedió también la Encomienda de Alfonso X el Sabio, se le nombró miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1948 estrenó en Helsinki y Estocolmo Las Bodas de Camacho. Sus raíces almerienses le acompañaron hasta el final de sus días.