¡¡Hay salida. No estáis solas!!

Ojalá no fuera necesario escribir este artículo. Ni hiciera falta este día. Ojalá no tuviéramos que concentrarnos a las 12.00 horas de hoy en la Plaza del Quemadero. ¡Ojalá un mundo en el que ninguna mujer fuese víctima por el simple hecho de serlo! Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, una efeméride que nos sirve para reflexionar y visibilizar una lacra social que parece no tener fin.

Me entristece mucho que en pleno siglo XXI siga siendo necesario un día como el de hoy. Pero las cifras no dejan lugar a dudas: más de 50 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España y decenas de niños huérfanos. Terrible.

Desde que soy responsable del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana he podido conocer algunas de esas historias de violencia doméstica, relatos en primera de persona de mujeres que sienten miedo de volver a su casa porque temen por su vida o la de sus hijos. Mujeres que gritan que necesitan ayudan. Indudablemente, las administraciones no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados ante esta cruel realidad. Además de ofrecer atención personalizada en los Centros de la Mujer y asesoramiento jurídico, a través de un convenio con el Colegio de Abogados, desde el Ayuntamiento de Almería hemos querido volver a poner la óptica en los más jóvenes, ya que es de especial importancia potenciar en los escolares los valores del respeto para que se produzca un cambio en nuestra sociedad.

Durante varios días, alumnos almerienses y de otras ciudades Amigas de la Infancia de España han podido debatir y opinar sobre este drama en el II Congreso Nacional Infantil Contra la Violencia de Género 'Miradas Adolescentes', encuentro que ha culminado con la redacción de un Manifiesto que leeremos hoy. También hemos celebrado el VIII Concurso Municipal Audiovisual 'Miradas Adolescentes' contra la Violencia de Género, en el que más de 300 jóvenes han presentado su visión de la violencia machista.

Aún queda mucho por hacer, pero en ese camino hay un mensaje que debe llegar alto y claro a las víctimas: ¡¡Hay salida. No estáis solas!!