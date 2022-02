¿De dónde ha salido tanta cotorra?

No hay que ser muy observador para haber detectado últimamente gran cantidad de ruidosas cotorras en los parques de nuestra ciudad. Tampoco hay que tener buena memoria para recordar cómo, hace unos años, las palmeras colapsaban por muerte súbita debido a un escarabajo, el picudo rojo, originario del Sudeste Asiático. Y quién no ha oído hablar de un nuevo Drácula veraniego, el mosquito tigre, también asiático, pero ya con presencia en nuestra zona. Son sólo algunos ejemplos de especies que, siendo de otras zonas del mundo, se instalan en nuevas ciudades, zonas rurales y espacios naturales. ¿Qué está pasando? ¿Quién los ha traído? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué se expanden tanto? Estas preguntas son la base de estudios científicos que intentan entender estos fenómenos para prevenirlos y mitigar sus efectos negativos. Lo que está pasando es una invasión biológica: una especie que se instala en una zona nueva y se adapta tan bien que se reproduce desproporcionadamente. ¿Qué quién los ha traído? Son el resultado de los intercambios comerciales: mascotas exóticas que se escapan por la ventana o se liberan al humedal (el galápago de Florida es otro caso muy familiar), palmeras importadas con su plaga, mercancías con huevos de mosquito que eclosionan en destino... ¿Por qué se quedan? Porque se adaptan muy bien a nuevos ambientes. ¿Por qué se expanden tanto? Aún no está claro. Se cree que, como en las nuevas zonas no están sus enemigos naturales, las poblaciones crecen exponencialmente mientras haya recursos, que lógicamente les quitan a las otras especies. Pero no pensemos que es el resto del mundo el que nos está invadiendo, esto es recíproco. En otros continentes hay invasoras que son de origen europeo. Es un problema mundial con consecuencias ecológicas, económicas (plagas, colapso de tuberías, disminución de cosechas y de pesca) y sanitarias (nuevas enfermedades). Para frenarlas hay que valorar cuidadosamente qué especies se introducen y realizar serios controles sanitarios de los materiales que importamos. La concienciación ciudadana es esencial, evitando liberaciones de animales y plantas a medios naturales y detectando focos de pocos individuos que son fácilmente eliminados antes de que la situación sea irreversible. Seguro que a algún lector se le ha venido a la cabeza el COVID-19. Pues sí, también es una invasión biológica a escala planetaria.