Este salmo es debido a David, uno de los principales profetas, si no el principal, si estos se clasifican por el acierto de sus vaticinios y pronósticos. En el salmo 41 pronosticó la traición a Jesucristo por Judas Iscariote. Además este mismo salmo lleva como título "desde el lecho del dolor", expresión que se ha hecho muy popular y repetida, con la imagen de una cierva sedienta, simulando que reza y que tiende con todo a ser cuerpo y espíritu, hacía el Señor. No se debe llegar al salmo 41.8 que reza: "Un maligno se ha apoderado de él, que cayó en la cama y no volverá a levantarse". Estas tristes pero profundas reflexiones han venido a mi mente cuando me he fracturado tres costillas y buscaba el consuelo de quien pueda dármelo.

Entre tanto leo, pero no me sirve de consuelo, que el objetivo inicial de Putin al desencadenar una guerra, que puede acabar con la humanidad o, al menos causarle enormes perjuicios, era muy simple y hasta en cierta manera justificable: recuperar la franja de 300 kilómetros que conecta Rusia con Crimea. Nunca un objetivo tan pequeño puede haber ocasionado tanto daño. Y no sólo pequeña, sino también anodina empresa, que está produciendo resultados tan dañinos.

Ahora nos dicen que el Gobierno dispone de una margen fiscal para bajar hasta treinta céntimos la gasolina, que es poca rebaja si repostamos unos pocos litros, pero que se convierte en cantidad importantes cuando se trata de 20 o 30 litros. Otra forma de bajar la cuenta es reducir el tipo del IVA, del 21 al 10% ciento, que según han calculado, bajaría el precio actual de forma considerable y fácil, mediante la correspondiente operación aritmética. Pero el Gobierno cree que no ha llegado el momento de tomar medidas, aunque lo pidan con insistencia usuarios y el Círculo de Empresarios. La negativa se personaliza en la ministra Montero que tiene creído que el mejor Ministro de Hacienda es el que más recauda y quiere esperar a fines de marzo o abril para conocer las conclusiones del Consejo Europeo, que tendrá lugar el 25 y 26 de marzo, donde habrá respuesta comunitaria al desafío energético. Pero según la ministra, su margen de maniobra es escaso, aunque tiene dos palancas para rebajar el precio de la gasolina y el diesel. Se rebajará la gasolina de 98 octanos, algo menos que la de 95 y menos aún el diesel. Con ello cumple, con apuros, el mínimo que exige Bruselas.