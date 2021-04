La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Construir un mundo más justo y saludable es el lema de la campaña que precisamente la OMS lanza hoy, Día Mundial de la Salud. Una efeméride que continúa cargada de desigualdades. Personas, familias con apenas ingresos económicos, con ínfimas condiciones de vivienda, educación, empleo. Situaciones que desembocan en sufrimientos innecesarios y enfermedades evitables. El Covid sin duda ha supuesto el más duro revés para aquellos que ya eran vulnerables, y para los que nunca imaginaron que lo podrían llegar a ser. Esto no solo es injusto: es evitable. Y mientras la salud de miles de ciudadanos pende de un hilo, otros continúan con el juego de la silla, y todo hay que decirlo, sin ritmo alguno. Señores, la salud es la mayor riqueza, pero no solo para unos pocos.