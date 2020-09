La sanidad en jaque

Esta última semana hemos podido ver, con toda su crudeza, la verdadera cara de la derecha en la cruzada que ha emprendido para el desmantelamiento de los servicios públicos. La confirmación del cierre del Hospital de la Cruz Roja de Almería en octubre es el mayor ejemplo de esta demolición, programada por el Gobierno de Moreno Bonilla sin más afán que ahorrarse unos euros.

A pesar de que la Junta de Andalucía ha incluido este hospital y sus más de 80 camas en los planes de lucha contra la pandemia, todo hace indicar que al PP no le va a temblar el pulso y Almería perderá un centro sanitario que nos hace mucha falta, sobre todo ante el aumento de la presión hospitalaria que en estos momentos están sufriendo Torrecárdenas y el sistema sanitario almeriense en su conjunto, especialmente en el Poniente.

No se entiende que mientras en Sevilla el Gobierno andaluz va a invertir 8,2 millones de euros en rehabilitar y reabrir un antiguo hospital militar, en el caso del hospital de la Cruz Roja de Almería no haya fondos para continuar con su arrendamiento y rehabilitarlo. Tampoco se comprende que este tipo de centros que funcionan gracias a convenios con la Cruz Roja sí se vayan a mantener en Málaga y Algeciras, pero no en Almería.

A la temeridad del cierre de este hospital se suma el caos y el colapso que viene sufriendo la Atención Primaria en la provincia

de Almería, ante una dramática realidad: es muy difícil encontrar una cita -que en todo caso sería telefónica- antes de 14 días.

Todo lo que está pasando resulta incomprensible y ni las excusas del presidente andaluz ni sus promesas de ponerle solución han servido para nada, porque nada se ha arreglado. Así, hemos entrado en la segunda quincena de septiembre en las mismas condiciones en las que los profesionales sanitarios se han desenvuelto durante el verano: sin sustituciones ni nuevas contrataciones.

El otoño puede terminar de complicar la situación si el Gobierno andaluz no toma medidas de manera urgente. Las pruebas PCR no se hacen o se hacen tarde y seguimos siendo, desde marzo, la comunidad autónoma con menos pruebas por cada 100.000 habitantes de toda España, a pesar de que en esta segunda ola la afectación de Andalucía y especialmente de Almería está siendo mucho mayor. Si esta es la anticipación de la que habla Moreno Bonilla, que venga Dios y lo vea.