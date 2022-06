El viejo truco de muchos políticos para no responsabilizarse de nada de lo que dicen es añadir a continuación, si hiciera falta, la famosa coletilla 'no me lo saquen de contexto'. Tratan de que nadie les pille, aunque acumulen una enorme hemeroteca. "¿Que yo dije eso aquel día? ¡Sí, pero está sacado de contexto!". ¿De qué contexto? Es como si usted tuviera un vecino muy ruidoso y, al encontrárselo un día en la escalera, le soltara algo así como "me voy a cagar en todos sus muertos, so cabronazo". Sería conveniente entonces que, inmediatamente, añadiera: "Pero no me lo saque de contexto". En todo caso, mejor no haga la prueba, no sea que no funcione y el vecino esté más cachas que usted: intente arreglarlo por las buenas en alguna junta de la comunidad. El otro día Rufián tildó a Puigdemont de 'tarado' y, al poco, tuvo que salir a aclarar que "se lo habían sacado de contexto". Hay cientos de ejemplos y, también, alguna excepción: cuando alguien suelta una barbaridad tras otra y... ni contexto ni contexta, como hace Adriana Lastra, que en la pasada campaña animó a todo el mundo a salir a votar el domingo para no tener que salir a protestar el lunes, si ganaba la derecha, y luego en la noche electoral soltó algunos disparates más desde Ferraz; alguien se preguntará por qué el PSOE no la esconde de una vez para que no se la oiga, pero es que ella es la 'vicearzobispa general' y está a lo que le diga el 'sumo pontífice', que parece que ha perdido un poco el oremus; en cuanto a los 'monaguillos' regionales, antes barones, hasta ahora sólo Page decía 'pío, pío' de vez en cuando.

Volviendo a lo del contexto, a Mónica Oltra le sacaron que ella sí exigió la inmediata dimisión de Camps al ser imputado por lo de los trajes, y contestó que "las frases se han de contextualizar siempre", supongo que como el bailecito que se marcó con los dirigentes de Compromís antes de su airada dimisión y que a la postre precipitó su caída, que igual lo descontextualizamos. Yo podría referirme a los inmensos egos de algunos de estos líderes y lideresas de la llamada nueva izquierda, que se creen absolutamente imprescindibles, y eso que dicen que lo importante son los equipos, no las personas, pero... me lo iban a sacar de contexto.