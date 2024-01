Hay palabras que no tienen vuelta atrás, y otras con las que nos defendemos frente al mundo y nos sirven de abrigo. También hay palabras que son silencios, como las del desdichado ante la muerte de un ser querido, la de quienes andan perdidos y sonámbulos por ciudades sembradas de guerra o las del despechado contra su pareja porque ella eligió ser libre y las del que se exhibe en la altanería de su cargo. Palabras son esas que uno escribe con el alma, también con el miedo ante la página en blanco, o esas otras con las que uno construye toda su memoria, la histórica y la sensible, que son su escudo y la lengua de su hogar, de su barrio, de su pueblo, la lengua en la que me lees y con la que hemos aprendido a mentir, esas que son bulos nacidos de la cultura globalizada de internet, que escanden el ritmo de nuestra vida.

Hay veces que las palabras merecen el riesgo de llevarlas por delante, como un río furioso, como una flota de naves intrépidas que se acercan a tu lado en noches sin faro y sin luna y te conducen a formar una sintaxis, que son como una daga con las que el escritor quiere agitar al lector.

Hay palabras cargadas de furor y hay palabras que se deshacen solas, como los sueños, como la amistad, la lealtad, el compromiso que, al final, te definen; hay palabras como navaja de rompe y rasga, con las que no conseguimos descifrar lo que pasa adentro de nosotros pero cuando te encuentras con un libro capaz de abrir las puertas de tu interior es cuando la palabra se hace magia y la llave aparece sola.

Hay palabras que señalan el discurso del odio y con ellas funden la palabra “patria” negando su diversidad, la palabra “rencor” con la compensación de las víctimas del franquismo, la palabra “familia” con la negación del matrimonio homosexual, la palabra “aborto” con asesinos o la palabra “feminismo” con odio a los hombres, y con ellas difunden una gran mentira que te empapa por fuera como una lluvia finísima sin rozarte la piel.

Pero hay palabras cargadas de historia y nos conciernen, como la que acaba de incluirse en el diccionario de la Real Academia de la Lengua: “regañá”. Una palabra que ya estaba en el imaginario del cronista Pigafetta cuando Elcano se lanzó a navegar con un pan crujiente parecido a una galleta, que los romanos de Hispalis y Nabrissa llamaron dos mil años antes “panis nauticus” y que hoy creativos andaluces exportan y vuelve a viajar por el mundo, gracias a su imaginación creativa que, a través del sabor, te hacen descubrir la magia que encierra una palabra.