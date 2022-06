La secuencia porcina

E NTONCES parecía ya un león escéptico, dedicado a cazar lo imprescindible, apurar placeres cotidianos y aposentarse en la sombra para observar el horizonte. Max Abarca lo veía con una mezcla de veneración y de reserva. Lino había sido el amigo eterno de su padre, algo así como un mito constante en todas las historias familiares. Max lo conocía incluso antes de haberlo visto por primera vez. Justo por eso, no podía evitar sentirlo casi como un ente transcendente, más allá del resto de mortales. El retiro vital de Lino no le había apagado unos ojos vivarachos, indemnes al paso del tiempo, quizá porque a través de ellos transmitía sus señas de identidad más profundas. Fuera así o no, el caso es que desde ellos ironizaba sobre cualquier cosa, jugueteaba como un niño travieso, contagiaba ilusión, negociaba astutamente, trasladaban generosidad espontánea. Para Max, además, rescataban parte de su infancia, como si las leyendas hubieran tomado cuerpo.

Cuando hablaban de política la cosa se complicaba. Lino no se sabía qué profesaba, más allá de ser crítico con todos. Max, sin embargo, era un izquierdista militante. En el pueblo, Manolo, el alcalde, tenia planes para él. Lo había escuchado hablar en público, le recordaba a su tío Pepe y estaba empeñado en convertirlo en diputado. Lino asistía a esas negociaciones con algo de cariñosa sorna. No veía ninguna de las dos operaciones factibles: ni a Max teniendo aguante para lidiar en política ni a Manolo con la fuerza necesaria como para imponer sus candidatos a la maquinaria del partido. Cuando, finalmente, se aproximó un período electoral, Lino se sintió obligado a intervenir para evitar estropicios mayores. Con Max en el salón de su casa, recostado en el sofá frente a un aperitivo, le clavó sus ojos inmensos, primero con un gesto severo, de inmediato transformado en una mirada traviesa. "Sabes, hijo, yo he pasado por todos los sitios en política. Y he llegado a una conclusión. La política es como una marranera cuando vas a echar de comer, cerdos a un lado y cerdos a otro". Con los años, Max se percató de que las sentencias de Lino eran su punto de vista sobre la vida. En las jornadas de reflexión resultaba inevitable recordar la secuencia porcina. Sin embargo, en ese caso Max desatendía sus consejos: había que ir a votar, por imperativo ético (es una obligación como ciudadano) y ciudadano (no es lo mismo que gobiernen unos u otros). Fuera de eso, recordaba con cariño a Lino, un hombre con una sabiduría peculiar y una indudable preocupación por los suyos, a su estilo, naturalmente.