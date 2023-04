La seguridad laboral es una inversión

Cada 28 de Abril se celebra el día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un día que debe servir para recordarnos a todos y todas, la necesidad de mejorar e forma continua las condiciones laborales para hacer de los centros de trabajo un lugar seguro. También es un día para recordar a todas aquellas personas que han sufrido un accidente laboral y sobre todo el caso de aquellas que han perdido la vida, por lo que se debe tomar conciencia del importante problema que supone en la sociedad. Por ello, se debe comenzar desde edades tempranas, desde la educación de los más pequeños para que cuando comiencen su andadura laboral sepan cómo prevenir un accidente. Mejorar las condiciones de seguridad es un reto que implica a las empresas, a los trabajadores y a las Administraciones Públicas asi como reconocer que hay un problema y los números asi lo dicen, pues el año pasado fallecieron en nuestro país 826 personas trabajadoras durante su actividad laboral, 148 de ellos en Andalucía y 26 en nuestra provincia, la cual obtuvo la tasa de siniestralidad más alta provincial al registrar el 8,46% de trabajadores y trabajadoras fallecidas por cada 100.000 ocupados. Es una realidad que no cesa, una lacra que es necesario visibilizar para poder evitarlos y para establecer soluciones que den seguridad, porque el incremento de accidentes de trabajo mortales es alarmante. Las causas de los accidentes mortales de trabajo no han cambiado con el tiempo: aplastamientos, golpes y caídas, atrapamientos, accidentes de tráfico, infartos y derrames cerebrales, lo que demuestra que el incumplimiento en materia preventiva por parte de las empresas se mantiene y lejos de solucionarse continua con el goteo incesante de muertes. Es un cumplimiento de la normativa más formal que real, indicando que no existe una verdadera cultura preventiva en las empresas. Esta situación no es nueva y desde UGT continuamos denunciándolo año tras año, insistiendo en la posible relación de estas muertes por la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral, pues estos riesgos son los peor gestionados por las empresas ya que en ocasiones ni si quiera se evalúan ni se aplican medidas preventivas sobre ellos y las patologías que de ellos se derivan no se declaran finalmente como accidentes de trabajo ni como enfermedad profesional. No nos olvidemos de aquellas personas trabajadoras que han enfermado por su trabajo; el pasado año se declararon 1.206 enfermedades profesionales. Desde UGT ya venimos denunciando desde hace tiempo la infradeclaración de enfermedades profesionales y más concretamente de los cánceres de origen laboral entre los que se encuentran aquellos causados por el amianto. Igualmente hay que abordar el problema que supone la exposición laboral a la sílice cristalina que provoca la silicosis y cáncer de pulmón, entre otras, porque es importante aprender de los errores del pasado como en el caso del amianto. La seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental que tiene que ser real y efectivo por lo que desde UGT estamos pidiendo al Gobierno que se inicien las negociaciones en la mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral que se anunció en la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023/27 para acordar medidas urgentes y un Plan de Choque. Entre estas medidas nosotros proponemos por supuesto introducir la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos y reforzar la protección de los y las trabajadoras ante los riesgos psicosociales, tratar la salud mental, el estrés por motivos profesionales, el mobbing laboral, el acoso sexual y el síndrome del trabajador quemado. Complementariamente se debe dotar de medios a la Inspección del Trabajo para desarrollar su labor de control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales así como a la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral para depurar responsabilidades, y además crear la figura del Delegado territorial de prevención con funciones de asesoramiento en la materia a las pymes donde no hay representación sindical en las cuales se mejorarían sin duda las condiciones de seguridad y salud laboral. Por último quiero terminar reconociendo la labor de todas aquellas personas que desde el ámbito público y el privado trabajan día a día para que las condiciones de trabajo sean más seguras y saludables con la convicción de que entre todos y todas seremos capaces de conseguir la Seguridad y Salud en el Trabajo.