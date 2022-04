La semilla da el fruto

Podría comenzar relatando la huelga de la que fuimos, en parte, artífices principales los alumnos de Química de la Facultad de Ciencias de Granada en el 71, y que nos costó a muchos un año. La referí en estas páginas hace poco.

Era una protesta por la futura aprobación e implantación de la E.G.B., de la que preveíamos consecuencias nefastas para alumnos y profesores porque, entre otras cuestiones bajaba niveles de programas, cualificación de los profesores y disminución de exigencias, así como también cambiaba los fundamentos de la educación/enseñanza y abría para la misma un camino que preveíamos nefasto.

No éramos lo que muchos años después se definió como JASP's, Sencillamente, teníamos Conciencia Social, algo de lo que esta nueva y actual Sociedad se ha olvidado, o se esfuerza en ignorar, según los grupos y estamentos sociales que analicemos.

50 años después, asisto desde la barrera, a otro destroce de la enseñanza/educación, que no me permite quedar impávido. Es de tal calado y de tal magnitud que me hace recordar otra ley. La ley de Murphy que decía que "cualquier situación susceptible de empeorar, empeorará", así como la célebre frase de Marx, el inteligente, o sea, Groucho: "cualquier situación susceptible de empeorar, empeorará".

Ahora no veo ni la suficiente conciencia social, ni la suficiente inquietud por el futuro de los niños, ni por el del aprobado general, que es más malo "que un bicho", ni por el futuro de la sociedad. Con la añagaza de aprobar, subir de curso y tener posibilidad de seguir subiendo y subiendo, hasta que, o bien lleguen a un puesto en el que se note mucho su ineptitud, o bien consigan engañar a alguien sobre sus aptitudes y lleguen a "cargarse" algo.

En cuanto a su calificación, serán solamente "especímenes nefastos" creados y criados por la propia sociedad, que como estará constituida por individuos semejantes, no se quejarán de nada, y provocarán la situación adecuada para que unos individuos mejor preparados y situados en puestos de decisión harán con ellos lo que les parezca conveniente.

De hecho, ya estamos viendo hoy el resurgimiento de los predicados de los césares: "a los pueblos, pan y circo", con el agravante de que los nuevos césares no llevan a su vera, en los desfiles triunfales, ese esclavo que mantenía la corona de laurel y le decía al César al oído: "recuerda que solo eres un hombre".

¡Pobres zagales, no se lo merecen!