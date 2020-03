Tan sencillo como quedarse en casa

Hay momentos en donde desde las autoridades se tiene que apelar a la responsabilidad colectiva. Responsabilidad por encima de preferencias, de gustos o de colores. Y ahora es uno de esos momentos. Sé que la situación que está provocando el coronavirus no sólo es nueva para todos, sino que además está generando mucha inquietud entre los almerienses. Por eso me gustaría aprovechar este espacio para recordar que en Almería el alcance del contagio está teniendo, por el momento, unos niveles poco significativos y que no hay ninguna razón que permita pensar en un escenario radicalmente diferente. No obstante, es imprescindible que para la más rápida y mejor solución del problema y la esperada vuelta a la normalidad, todos los almerienses mantengamos una actitud positiva y de colaboración activa con las autoridades sanitarias, así como con las medidas que viene poniendo en marcha el Ayuntamiento de Almería, siempre en contacto con las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía. Sé que los almerienses volveremos a estar a la altura de las circunstancias y que nuestra responsabilidad y buen sentido hará que seamos capaces de superar esta situación lo más rápido y en las mejores condiciones posibles. No será cómodo y muchas de nuestras rutinas se verán alteradas. Pero lo mejor que podemos hacer estos días es evitar al máximo los desplazamientos y permanecer en casa. Nada más sencillo y útil en estos momentos. Quiero reconocer públicamente el compromiso de los trabajadores del Ayuntamiento de Almería, que están ofreciendo el mejor de sus esfuerzos para que los servicios municipales en nuestra ciudad se sigan prestando en las mejores condiciones. También quiero dar las gracias a los diferentes grupos políticos con representación municipal. Al Partido Popular, al Partido Socialista, a VOX, a Ciudadanos y a Podemos, por sumarse a la toma de decisiones que estamos adoptando, y porque ese gesto de unidad es también un gesto de responsabilidad necesario ahora más que nunca. Y especialmente, creo que es necesario reconocer y agradecer la labor que en estos días tan complicados desarrollan las mujeres y hombres que trabajan en los servicios sanitarios. Es momento de extremar la responsabilidad y colaborar con ellos haciéndole más fácil su trabajo, no acudiendo innecesariamente a los hospitales y centros de salud y haciendo lo posible por cuidarnos y cuidar a las personas de nuestro entorno.