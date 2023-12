En la cultura popular se llaman almas en pena a los difuntos que vagan por la Tierra sin encontrar su destino final. Estas “almas” no son consideradas espíritus, lo que no impide que a veces vayan juntos. Autores como Aristóteles, Avicena, Santo Tomás de Aquino, Brentano o Edih Stein así lo afirman. Las almas en pena vagan por la dimensión terrenal por estar ligadas a un hecho doloroso, a una deuda o causa pendiente, e incluso a una obsesión material (persona, tesoros, propiedades…) Según estos autores no tienen intelecto o espíritu (pneuma). Su existencia es conocida en todas las culturas. Por ejemplo, los mapuche las llaman “lewa”, los egipcios “ka”, los escandinavos “haug”, los griegos “psique”.

Las almas en pena pueden manifestarse a los vivos mediante una invocación, aunque también pueden presentarse de forma espontánea.

Tertuliano no diferenciaba el alma en pena de la figura de los fantasmas (psique), pero sí a éstos de los espíritus. Para ellos la persona estaba formada por la psique, pneuma y cuerpo (soma)Plutarco llamaba a las almas en pena con diversos nombres. Unas veces psique, otras fantasma (eidolón) como también espectro (phásmati). Además decía que el alma en pena tenía asociado un espíritu complementario al del difunto, al que llamaba “daimon”, que influye en la personalidad y el destino de las personas. Plutarco los extrae de la filosofía socrática. Este tipo de entidades están reconocidas en la religión hindú y el shintoismo japonés. Son equivalentes al ángel de la guarda de las religiones judía y cristiana, de carácter benéfico e independiente del alma.

Tertuliano, en su obra “De Anima” clasifica las almas en pena en varios tipos, entre las que se encuentran los que mueren en la infancia, los difuntos de muertes violentas (soldados, delincuentes, ajusticiados...), y los fallecidos sin sepultura u oficios religiosos.

En la antigüedad eran frecuentes las historias de visiones de espectros luchando continuamente, los cuales solían aparecerse antes de las batallas, pues necesitaban la sangre derramada para seguir existiendo. También se aparecían como procesión de espectros de guerreros, tras una carreta. En el mundo cristiano, este séquito, se transformó en la Santa Compaña, donde se incluían a todas las almas en pena.

Pero Tertuliano, como Plutarco, diferenciaba a veces las almas en pena de los espectros y fantasmas, considerándo a éstos últimos, al igual que a ciertos daimones, como seres malignos del inframundo. El cristianismo distinguió a los Ángeles de la Guarda de los daimones, de origen pagano, emparentados con el Infierno.