Un señor del fútbol

Uno no peina canas porque no hay pelo que peinar, pero en cerca de veinte años siguiendo la actualidad de la UD Almería día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, pocos técnicos han tenido un trato con prensa y afición como el que José Gomes le ha procurado a ambos colectivos. Por eso no me extraña nada que ayer, tras el anuncio de su destitución por parte de los medios de comunicación (el club estaba a otra cosa) las redes sociales se inundasen de mensajes de afecto y cariño hacia el técnico portugués. Por el banquillo rojiblanco han pasado desde su fundación decenas de entrenadores y quizá solo José Luis Oltra pueda igualar al de Matosinhos en educación y respeto por el trabajo de los demás, encajando la crítica e interactuando con naturalidad. Será recordado por el sello de fútbol preciosista que le imprimió a un plantel extremadamente joven y por su agónica reclamación de respeto ante los arbitrajes perpetrados en contra del equipo. Lástima que esas actuaciones desequilibrasen una dinámica ya insostenible en las últimas jornadas. Obrigado, míster.