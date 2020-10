El señorito y su arco del triunfo

La ausencia del sentimiento de culpa puede llevar al narcisismo. El sujeto se considera, entonces, el centro del mundo que le rodea; puede cometer todo género de tropelías y arbitrariedades; no digamos si, además, lo hace desde una posición de poder. El narciso se contempla en el espejo mental y se ve satisfecho con sus logros. En España, tenemos un modelo perfecto del narciso: el doctor Sánchez, el inquilino de la Moncloa".

Admirador, amigo y discípulo del Profesor Amando de Miguel, me permito copiar y pegar un fragmento de su reciente artículo "EL OSCURO SENTIMIENTO DE CULPA", en el comienzo del que, a las 9 de la mañana de hoy viernes, escribo yo. A esta hora debe estar empezando el consejo de ministros extraordinario presidido por la persona de la Vicepresidenta Calvo en calidad de "propia" de su señorito, de nuestro señorito. Según los ecos informativos de este momento, está al caer el estado de alarma para la Comunidad de Madrid; lo que, entre otras consecuencias, implicaría la supresión de cualquier acto relacionado con la "celebración" del 12 de Octubre. Y por si tal cosa ocurriera, Santiago Abascal avisa a navegantes de que habría manifestaciones ruidosas y masivas contra "el tirano Sánchez" - así lo califica el líder de Vox - Ayer, al saber que el TSJM había tumbado las medidas adoptadas por el ministerio de sanidad para confinar Madrid, el Presidente defendió las decisiones del Ministro con la repetida cantinela de que contaban con el aval de sus asesores en materia Covid-19; como si lo asesores del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, médico de profesión, y de la Presidenta, no tuvieran suficiente base y solvencia científica. Tensa mañana la de ayer viernes en la Comunidad de Madrid. Por si no estuviéramos ya ahítos de incertidumbres, el Señorito nos sirve una taza más a ver si ya enloquecemos del todo y definitivamente al no saber si podremos salir a disfrutar junto a la mar del inminente puente del Día del Pilar. Lo más irritante es la evidencia de que la invocación al bien común de los madrileños y la urgencia de atajar la expansión de la segunda ola, es en realidad un subterfugio, el intento de ocultar el auténtico objetivo: capitalizar la "salvación de la Comunidad" como argumento para quitarle al PP la "joya de la corona" doblando la rodilla a Díaz Ayuso.

Viernes diez y media de la mañana. Barcelona. "CATALUNYA NO TÉ REI", protestan los independentistas. Pero el mayor estruendo, con diferencia, es el de los pitos y abucheos a Sánchez, El Narciso. Parece que en ese recibimiento al Presidente de España todos los catalanes silban y gritan con la misma contundencia en lo que podría ser, ¡por fin!, un principio de acuerdo.

Veremos lo que irá pasando… mientras el mundo gira.