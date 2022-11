El sentido común es fascista. O no

Aunque ya se sabe que el sentido común es el menos común de los sentidos, aquellos que lo tienen puede que ignoren que, precisamente por poseer esa joya de buen juicio, cordura y sensatez, son unos fascistas. Lo son, por ejemplo, los que insisten en que la llamada 'ley trans' debería contar con el visto bueno de los distintos expertos en la materia, porque si únicamente se deja al criterio de Irene Montero y compañía, puede causar bastante daño a muchos adolescentes y 'adolescentas'. Si usted es uno de los que piensan eso, incluso cree que, por moda o tendencia, podría hasta darse una euforia de la denominada disforia de género, sepa que, al igual que las feministas del PSOE de toda la vida (¿cómo van a ser feministas esas antiguas, si el feminismo lo ha inventado Irene?), usted es también un tránsfobo. Yo en su lugar me pondría en manos de un psicólogo, o de media docena si fuera necesario. O a lo mejor usted es de los que opina que si una tropa de iluminados se salta la Constitución y cuantas leyes quieran para separar a una comunidad del resto del Estado y proclamarla república independiente, eso tendría que ser un delito no precisamente castigado con una semana sin postre. Pues si sostiene eso, usted es un franquista y un opresor, que lo sepa. ¿Cómo le van a caer diez o doce años al que intente algo así, hombre? Hay que rebajar esas penas, que si en Alemania tú intentas separar Baviera, un suponer, como mucho algún juez te da un par de collejas. ¿Que a ver si en Europa eso no es sedición, sino algo más grave? No pretenda despistarme, aquí habría que implantar un bono válido para diez intentos de independencia, y que sólo te pudieran juzgar un poquito en caso de que lo agotaras.

Si está cansado de que le llamen facha y retrógrado, tranquilo, por puro sentido común también, los bancos, al igual que suben el interés de las hipotecas meses antes de que el BCE eleve los tipos, deberían subir igualmente el rédito de los depósitos de sus clientes, pero que si quieres arroz. Así que el sentido común no siempre es fascista. Exija con algaradas callejeras la nacionalización de aquellas entidades financieras que se nieguen a retribuir, al menos con alguna migaja, los ahorros de la gente, y será usted un izquierdista y casi un revolucionario.