Que se sepa

Me cuesta mucho imaginar qué excusa va a dar ahora el PP, cuál será el relato, para justificar que hace unas semanas votasen en contra de medidas como la subida de las pensiones a once millones de mujeres y hombres de este país. Qué van a contar ahora sobre el por qué votaron NO a la rebaja de la factura de la luz, el gas, los descuentos en el transporte público o el IVA de los alimentos. Medidas que votaron en contra, según ellos, porque estaban apoyadas por nacionalistas, o porque eran acuerdos paralelos a la amnistía o quizás coletazos de los indultos. Pero claro, ahora que se sabe que mientras llenaban autobuses en todos los pueblos de España en los que gobiernan para ir a manifestaciones en Madrid contra la amnistía, indultos o los pactos de gobierno con nacionalistas, los mismos que precisamente ellos habían negociado, todo cambia. Vamos, que ofrecieron hasta un indulto especial y específico para Puigdemont.

Pero esos nacionalistas les dijeron que no, y mucho menos con Vox como compañeros de viaje.

Ahora que todo el mundo sabe que las excusas que pusieron para no renovar el Consejo General del Poder Judicial eran mentira, que han negociado con ERC, con Junts y hasta con el apuntador, cómo van a explicar que han votado contra el poder adquisitivo de los ancianos, de los jubilados, de las personas con menos recursos, de trabajadores del campo, de los productores, y de todos aquellos a los que beneficia la rebaja del IVA de los alimentos.

Y ahora qué.

No puedo creerme que la gente, en la calle, esté dispuesta a aguantar una traición de este calibre, porque se puede ir en contra de una medida, apoyar al político que dice defender lo mismo que tu, pero qué ocurre cuando descubres que sólo te han utilizado, que para lo único que te quieren es para hacer bulto. Que esos argumentos en contra no se los creían ni ellos. Ni hablemos del intento de reinventar el concepto de terrorismo.

Les han utilizado.

A cada una de esas personas que cobran una pensión y fueron a las manifestaciones. A cada uno de esos que creían que luchaban contra una amnistía que el PP decía que rompería España y que iba a dejar libres a terroristas, que sepan que se han reído de ellos a cambio de una bandera de plástico, una lata de refresco y un bocadillo. Que sepan que sólo utilizaron una amnistía que ellos mismos ofrecieron a Puigdemont como venganza porque no consiguieron la presidencia del Gobierno. Que todos aprendan que a la derecha de este país le gustan las manadas de pobres, manejables, fáciles de engañar, y capaces de creer cualquier cosa que les digan desde un atril rodeados de banderas.

Y ahora veremos lo que inventan, porque sólo les sostiene la dependencia emocional que Vox tiene de ellos, de ese pánico de la ultraderecha a no ser nada ni nadie sin el PP, porque estos también se van a tragar, como si nada, las negociaciones con ERC, Junts y Puigdemont mientras existan sueldos de por medio. Tiempo al tiempo.