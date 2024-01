Primero: eso de la identidad catalana (como cualquier otra) es una estupidez supina. La Tierra (ZP no es sospechoso de ser un opresor españolista) “no pertenece a nadie, salvo al viento”. Cataluña no es sólo de los que allí nacen con catorce apellidos catalanes, sino de las casi doscientas nacionalidades que intentan ganarse la vida en aquel territorio (como en otros). Segundo: Junts lucha denodadamente por ocupar el primer puesto en la lista europea de formaciones xenófobas, aunque para PSOE y Sumar hay xenófobos progresistas como Puigdemont (aquellas fotos de Yolanda con el prófugo se estudiarán en el futuro en las facultades de Psicología, más que en las de Ciencias Políticas), y xenófobos fascistas, como Abascal, Le Pen o Meloni. Tercero: los separatas procrean poquito, bien porque se pasan el día ‘apreteu, apreteu’ (como diría Torra) por la independencia y no les quedan fuerzas para lo otro, o bien porque los más secesionistas, lo dicen las encuestas, son los viejos, que ya no están para esos trotes. En Cataluña, y no sólo allí, ya hay más perros que niños, y las nuevas criaturas son mayormente hijas de inmigrantes. Frente a estos tres hechos incuestionables, la conclusión, por muy amarga que nos parezca a muchos, es que estos tíos no se van a independizar en la vida (los vascos, menos aún), y vamos a tener que aguantarlos hasta que el planeta nos extermine. ¿Qué hacer para que sean mayoría y se larguen? Aunque no soy politólogo, propongo que Junts exija a Sánchez que los perros soberanistas puedan votar. Los encargados de distinguir a estos singulares canes identitarios de los vulgares chuchos del montón serían los de Plataforma per la Llengua. No ladran en ‘idiomas’ diferentes (¿o sí?), pero puede saberse cuántos entienden el catalán. Esquerra, en cambio, parece que quiere catalanizar a los migrantes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, incluso a los más zoquetes (ésos que estropean allí, según el Govern, los informes PISA). Si Rufián, hijo y nieto de los que “huyeron de Andalucía”, dice, por ejemplo, que la tramitación de la amnistía se aprobó en el Congreso “por una inmensa mayoría” (salió por seis votos, una ‘inmensidad’), los más tarugos que vengan huyendo de cualquier parte del mundo pueden incluso superarlo. Él será su faro.