Nosotros no somos mucho de ver la televisión. Y aún menos de engancharnos con las series, de comprometer horas y días viendo capítulos y temporadas. La tele en casa no pasa de ser un ruido de fondo mientras llega el sueño. El trabajo y las rutinas ocupan la mayor parte del tiempo. Y siempre es mejor salir y hablar con los amigos. Pero estos días de fiesta surgió la ocasión de ver una serie: Chernóbil. Son 5 capítulos que te atrapan y que les recomendamos si aun no los han visto.

Es una película, no un documento histórico, pero te impresiona por explicar un suceso que pudo afectar a millones de personas y por reconstruirlo con cierta verosimilitud. No se pierde en intrigas paralelas para aumentar los capítulos. Prefiere contar lo que pasa día a día, las decisiones calamitosas, personales y políticas, en medio del desconocimiento. Te atrapa sobre todo porque te instala en el campo de la tragedia y te recuerda un sentimiento universal: existe un destino y nuestra vida es apenas una hoja con la que los poderes juegan a veces como el viento. La catástrofe en Chernóbil sucedió 40 años después de Hiroshima. Pero todo sigue igual. La serie de televisión mantiene en parte el esquema del reportaje de Hersey, el periodista que explicó lo ocurrido en Japón en 1946. Y es que podemos encontrar similitudes escandalosas entre ambos sucesos. Nadie advirtió a la población de Hiroshima sobre las consecuencias de la explosión, por qué la gente moría meses después. Impresiona ver cómo las autoridades japonesas y americanas fueron igualmente despiadadas ocultando la información. En Chernóbil pasan días, se sigue yendo a la escuela o al trabajo, sin dar explicaciones. Vemos la ambición, la resistencia a admitir los hechos, las mismas excusas de apoyar supuestos intereses patrióticos en la corte japonesa o en la URSS. En Chernóbil o en Hiroshima, la gente común, nosotros, seguimos siendo como hormigas que el poder aplasta sin compasión.

Tampoco pensemos que esto solo ocurre en países como la URSS o que son hechos lejanos. Recordemos lo ocurrido en Fukushima, cómo la naturaleza desafía cualquier control. Y esta semana nos enteramos de que se va a indemnizar a los militares norteamericanos que participaron en la retirada de la tierra en Palomares. Tampoco a ellos ni a los almerienses les dijeron nunca el peligro que corrían realmente.