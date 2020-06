En las últimas semanas están apareciendo aquí y allá alusiones a golpes de Estado y acusaciones de peligro chavista o bolivariano en España. Políticos de diferentes tendencias ideológicas hacen análisis o realizan descalificaciones sobre el adversario, adornando sus críticas con acusaciones de grueso calibre. Han pasado cuarenta y cinco años de la muerte del dictador y ochenta y cuatro desde el golpe de Estado que impuso aquella dictadura. Muchas vidas y muchas generaciones y sobre todo, un cambio profundo y gigantesco de España y de su ciudadanía, como para que nadie pueda usar ligeramente determinadas expresiones, conceptos o modelos absolutamente periclitados en la España del siglo XXI.

Seamos serios, en 2020 en España no podría haber un golpe de Estado de ninguna manera, por mucho que una minoría lo desease. Ni el Ejercito, ni el resto de las instituciones y fuerzas sociales o económicas que teóricamente serían necesarias para montar una intentona de semejantes características, estarían dispuestas a tamaña locura. Tenemos una milicia profundamente democrática, bien formada y con un espíritu constitucional por encima de cualquier tentación. Una sociedad articulada que con el COVID ha demostrado su grado de madurez y responsabilidad. Un tejido empresarial, productivo, social y cultural maduro y homologable al de cualquier país desarrollado de nuestro entorno. Y una arquitectura institucional, de balances y contrapesos, con separación de poderes, asentada en un Estado de derecho que no permitiría ni violencia ni actuaciones ilegales o directamente inconstitucionales. No deberían por lo tanto usarse ese tipo de acusaciones, sabiendo que se trata de espantajos para enardecer a la propia parroquia. Y sigamos siendo serios, las mismas razones anteriormente expuestas sirven para descalificar como imposible y absurda la acusación de que en España, algunos pretenden instalar una especie de régimen chavista. Aunque ese hipotético deseo existiese, es imposible desmontar lo que hemos construido durante casi cincuenta años, para dar paso a un régimen de populismo, arbitrariedad y pobreza. Son malos tiempos para la moderación o las críticas templadas y equilibradas. La tensión es de tal magnitud que la presidenta del Congreso ha tomado la iniciativa de hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios para aplacar la crispación. A tenor de lo visto en la sesión del miércoles, no parece que la buena iniciativa de Batet vaya a tener mucho éxito. En todo caso, sería conveniente que no se usasen en el debate público determinados conceptos y acusaciones que son absurdos e imposibles en una democracia que es tan madura como la sociedad que disfruta de ella.