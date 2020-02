Hasta siempre Kirk Douglas

Por senderos de gloria ha llegado Kirk Douglas hasta el Parnaso, donde a bien seguro le han recibido al son de "Yo soy Espartaco". Hijo de una familia judía rusa que emigró a principios del siglo XX a Estados Unidos, su nombre era Issur Danielovitch Demsky. Fue un hombre polifacético, preocupado por los caminos que seguía la humanidad en este mundo tremendamente contradictorio, lleno de luces, sombras y quebrantos que como a toda persona a él también le alcanzaron. En el cine fue actor, productor y director. En 1955 fundo junto a su esposa Anne Buydens la productora cinematográfica Bryna Productions, compañía que debía su nombre a la madre del legendario actor, Bryna Demsky. La pareja siempre comprometida con la filantropía pragmática, contribuyo a construir escuelas públicas y 400 parques infantiles en el condado de Los Ángeles. Durante la II Guerra Mundial pasó dos años en el Pacífico sirviendo en la marina norteamericana. Declaraba: "Uno no aprende a vivir hasta que aprende a dar". De su extensa filmografía hay cuatro películas que destaco especialmente: El loco del pelo rojo (1956), Senderos de gloria (1957), Espartaco (1960) y Los valientes andan solos (1962). Apasionado de la literatura, también fue escritor, publicando un total de once libros. Su obra literaria abarca la novela, crónicas donde relato la historia de algunos de los rodajes de sus películas y ensayos. Dedico especial atención a reflexionar sobre la vida. Incluso fue pionero como blogger publicando continuadamente columnas en The Huffington Post y escribiendo en línea en MySpace. Su primer libro fue una autobiografía: El hijo del Trapero, publicada en 1988. En 2012, a la edad de 96 años publicó Yo soy Espartaco. Rodar una película, acabar con las listas negras. Este libro es una joya, los animo a que lo lean. Douglas relata la apasionante historia de como se fraguó y tomo forma una de sus películas más personales: Espartaco. Reunió un elenco extraordinario dirigido por Stanley Kubrick, con guion del inconmensurable Dalton Trumbo, que en aquellos convulsos momentos era víctima de las listas negras que impulso el fatídico senador McCarthy. Kirk tuvo el valor moral de plantar cara e incluir a Trumbo en los créditos de la película, rompiendo de ese modo el ostracismo al que habían condenado a Trumbo y a otras muchas personas, sus familias y carreras profesionales.