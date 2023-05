Apenas a unas horas de haber conocido la triste noticia del fallecimiento, abruptamente inesperado, de Manuel Peñalver Castillo me dispongo a escribir estas apresuradas líneas como testimonio de gratitud, afecto y admiración por quien fuera ilustre catedrático de Lengua Española de la Universidad de Almería, filólogo, periodista y escritor. Pero, sobre todo, lo hago al paisano leal, a mi compañero y fiel amigo Manolo. Porque hoy quiero hacer honor a quien honor merece. Honor a un profesor que ha sido generoso en la opulencia de su magisterio y espléndido en su afán de compartirlo, al periodista de raza, al profesional de gran talento y gigantesca maestría, al trabajador incansable que ha destacado por su bien ganado prestigio académico, por su densa y rica trayectoria profesional. Al paisano que con su buen hacer, con sus grandes obras y su reconocido prestigio hace también honor a su pueblo allá por donde pasa. Sus colegas más cercanos están dando fe de su gran prestigio. Yo hoy quiero resaltar desde lo más hondo, desde donde habitan los sentimientos y afloran las emociones más profundas, a esa gran persona que abría caminos, siempre dispuesto a dar –que no a prestar- su ayuda siempre desinteresada, serena y leal, cuando se le ha necesitado porque la fidelidad en los afectos ha formado siempre parte de su patrimonio.

Conocí a Manolo Peñalver cuando era niña. Desde muy joven, fuera y dentro de las fronteras de nuestro pueblo, Castillo de Locubín, Manolo ya era un reconocido literato, cuando -lo recuerdo, como si fuera hoy- aprovechando la amistad de nuestras familias, su cercanía –no sólo física-, su afabilidad de carácter, su afamada bonhomía, fui a reclamar su atención alegando, en descargo de mi atrevida ingenuidad, que compartía con él la misma vocación por la literatura e, implorando su sabio consejo, le di a leer mis primeros poemas. ¡Qué temeridad la mía! Yo daba mis primeros torpes pasos en el proceloso mundo de la literatura y él quedaba a años luz de las metas que yo jamás lograría. Desde aquel momento nunca me escatimó enseñanza ni presencia, y mientras paseábamos durante horas por el paseo de Castillo de Locubín no cesó de proporcionarme momentos de imperecedero disfrute intelectual hablando de los clásicos, de los poetas, de técnicas para mejorar la expresión oral y escrita… Y en esas largas horas de interminables conversaciones, con el tacto que distingue al buen amigo y la sabiduría de un gran maestro, mientras se quedaba con mis tempranas incertidumbres, iba disculpando mis errores y tamizando las limitaciones de una principiante en la búsqueda de su vocación. Hombre sencillo y sin esquinas, con esa humildad intelectual que sólo tienen los grandes, esos que corrigen sin herir y que enseñan sin imponer, tan generoso y comprometido que no dudaba en entregarse sin contradicciones ni pretextos a quienes reclamábamos su presencia. Ya nunca podré saber si conseguí transmitirle la inmensa admiración que le tenía y el gran referente que ha sido en mi vida, en esa híbrida categoría entre amigo y colega, con quien con tantísima amabilidad y afecto consiguió que se difuminaran en todo punto los conceptos de distancia y tiempo. Mi deuda con su querida persona será eterna.

Y es que nuestras vidas las fuimos transitando por caminos paralelos, unos caminos que no volvieron a cruzarse pero que nunca se mantuvieron lejanos porque nunca lo están quienes se tuvieron tanta admiración, tanto afecto y tanto respeto. Manuel Peñalver fue siempre corazón y cabeza y con esas altas capacidades supo mantenerse insobornablemente fiel a su vocación indeleble por su ilusionante literatura. Maestro de la palabra, en lo personal y en lo profesional, vivía por y para ella. En mi caso, sin embargo, el Derecho pasó a ser parte de mi existencia e irremediablemente me consumió el tiempo que hube de privar a la literatura y a amigos como Manolo.

Pero con él no sólo se ha ido el catedrático, el filólogo, el periodista, el escritor y el amigo. También con él se ha ido un trozo de la historia de Castillo de Locubín. Porque resultaba representativo como pocos de lo mejor de nuestro pueblo, del que no dejaba de hablar siempre con inmenso y justificado orgullo. Manolo siempre fue desinteresado en honores. Su familia -¡cómo presumía de ella!- bien supo inculcarle desde la cuna que uno no debe ser recordado reivindicando medallas ni exigiendo regalías. Su gran sentido de la honestidad, su enorme humildad jamás se lo hubieran permitido. Pero nuestro pueblo es un pueblo de bien, nuestros paisanos son, lo sé, personas justas y agradecidas, que saben reconocer a los suyos y no dejarán de honrar su memoria porque su deuda, que también es la mía, es tan grande como nuestra gratitud.