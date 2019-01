Que sigan las "New Waves"

New Wave" fue el término que utilizaron los medios de comunicación, así como las mismas discográficas y los locutores de radio, para designar los nuevos sonidos que comenzaban a surgir a finales de los años 70 y principios de los 80.

Hay fuentes que indican que fue Ian Copeland, descubridor de R.E.M., quien terminó por asentarlo.

Se trataba de todo un movimiento artístico experimental, que fue dejando bien atrás el post-punk. En realidad, según datos contrastados, la New Wave se inició antes y se mantuvo prácticamente análoga al post-punk; antes de ramificarse como un género distintamente identificado. En resumen, y ya que hace escasas semanas utilizaba el mismo concepto desde el ámbito político, se trataba de un movimiento de "transición".

Precisamente, en España, la "Nueva Ola" surgió en torno a 1978 con bandas como Radio Futura.

No obstante, en la humilde opinión del autor que les escribe, comparar la New Wave internacional con la nacional sería como comparar a "Matrix" con "El corazón del guerrero", por poner ejemplos de símil cinematográfico.

Indudablemente, se trata de un género calificativo del vocablo "innovación" artística que, curiosamente, puede incluso resucitar a lo largo de la vida de quienes, de una forma u otra, nos hemos empapado de él, sea directa o indirectamente.

Les podría ejemplificar lo anterior conmigo mismo: hace doce años que comenzó a seducirme a través del filme "American Psycho", lo cual me llamó bastante la curiosidad, tras toda una adolescencia nutriéndome de Eurodance, Trance, House, etc. La gota que colmó el vaso fue el descubrimiento (eso pensaba yo) de las canciones de Michael Fortunati - fusiones de Dance/ Electrónica/ Pop/ Rock - ; hasta tal punto que ha llegado a convertirse en mi músico internacional masculino favorito (ahora).

La respuesta a este supuesto (re)descubrimiento tardío es muy fácil de explicar en mi caso: desde que era un bebé, peculiarmente, mi hermano mayor repetía una y otra vez los temas del cantante en vinilo; momento en el que comenzó a instalarse sólidamente en mí el género en cuestión. Lo mismo me ocurrió, a través de películas como "Tango y Cash", con canciones como "Don't Go" (Yazoo).

Cuánta falta hace, hoy en día, crear nuevas "New Waves" artísticas; no para revolucionar, sino para progresar y no estancarnos en géneros que siguen "bebiendo" de lo frívolo, simple, monótono y kafkiano.