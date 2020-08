Cada persona es distinta. Sus necesidades, virtudes, defectos, carencias, habilidades y capacidad económica, también lo son. Aún a riesgo de pecar de simplista, podríamos definir tres grandes grupos de alumnado, en la escuela. En primer lugar estaría aquel alumnado que no necesita la escuela, al menos en lo que a contenidos se refiere. Me estoy refiriendo a chicos y chicas que "van solos", como se suele decir…

Funcionan bien y salen adelante con un buen profesor, un profesor mediocre, o incluso sin profesor. Clase media, o media-alta, familias preocupadas, que valoran la cultura. En el otro extremo, está el grupo más complicado de todos. Se trata de chavales a los que la escuela no consigue rescatar. Suspenden sistemáticamente, son absentistas, repiten curso, llevan un nivel de varios cursos por detrás al que les corresponde…

Familias con una realidad compleja, que pasan muchas horas en el trabajo, se buscan la vida como pueden, largas épocas en el paro, renta vital mínima, infraviviendas o espacios inadecuados para el aprendizaje, nivel cultural bajo… en ciertas ocasiones también marginalidad, violencia, etc. Con este grupo, la escuela hace lo que puede, y conocemos grandes experiencias de éxito, pero muchas veces no consigue sacarles de su situación ni activar el ascensor social. Por último, hay un tercer grupo formado por alumnado que no llega a estar en situaciones familiares complicadas ni de marginalidad, pero tampoco es capaz de avanzar por si solo. Niños y niñas a los que se les atrancan varias asignaturas, repiten algún curso, a veces están más motivados o más desmotivados… A veces terminan sus estudios, y a veces no.

No hace falta ser experto en pandemias para prever que el curso próximo va a ser muy complicado. Quizá solo duremos dos semanas con clase presencial, y la teleformación solo servirá al grupo de los que "van solos". El grupo marginal y el intermedio se hundirán por completo, sin posibilidad de rescate.

Si esto sigue así, habrá que plantearse recomponer por completo el sistema educativo, a no ser que queramos aumentar más las distancias sociales entre ricos y pobres, entre una ciudadanía formada y otra que no llegará ni siquiera al mínimo. Imaginemos un negro escenario en que estemos todo el curso sin clases presenciales, o incluso varios cursos.

¿Se estará buscando salida para estas situaciones? ¿habrá plan B, C ó D? Tengo serias dudas.