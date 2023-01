Mañana comienza en el Parque Ifema, en Madrid, la 43ª Feria Internacional de Turismo, FITUR. Esta primera feria de turismo en el año está considerada como la segunda más importante del mundo, en lucha continua con la Word Travel Market de Londres. Los datos de la anterior edición por si solos nos lo dicen todo: las cifras de 2022 superaron todas las expectativas. Por un lado, la participación profesional en sus tres primeras jornadas, que se ha elevado a 81.193 asistentes de 127 países, duplicando los datos de la edición de 2021, a las que se suman las visitas del público, en el fin de semana se estiman en unas 30.000 personas, congregando por tanto una cifra global de 111.193 asistentes. La llamada de FITUR al mundo profesional también registra cifras récord. El impacto de la celebración de FITUR 2022 tuvo su reflejo en la amplia cobertura mediática internacional registrada, estos días se acreditaron 3.981 periodistas de 40 países, casi el doble que en mayo de 2021, que fue la edición portpandemia.

Contestando a la pregunta del título, obviamente sí sirve, decir lo contrario sería una absoluta mezquindad en nuestra Comunidad que cerró el 2019 como "el mejor año turístico de su historia con 32,5 millones de turistas", de los cuales a Costa de Almería le tocó una buena porción.

Fitur es el punto de cita y reflexión de empresas y gentes de todo el mundo, gran parte de ellos estarán en la Feria intentando promocionar sus productos turísticos y haciendo contactos profesionales. Algunos, los menos, afortunadamente, van solo a divertirse siendo como son profesionales del sector. Además, hay un día concreto que es el "día de la provincia", donde las instituciones invitan a sus concejales y estos a su vez a algún familiar o amigos.

El turismo, además de generar empleo, riqueza y bienestar, se convirtió en la mejor tarjeta de visita de nuestra economía. Algo, que como ciudadano agradecido, le doy la enhorabuena a las empresas que lo componen, a las que no van a escatimar esfuerzos para que este incipiente año, recién nacido, sea vital para que se confirme como el año de la reafirmación de Costa de Almería como destino turístico, aunque el capítulo de inversiones por parte de la Administración local y provincial deja mucho que desear. Se acepta como una verdad incuestionable que lo que no se anuncia no se vende, e incluso llegan a ser invisibles de cara al futuro visitante.