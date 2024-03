Hay que saber a qué puerta llamar. Así suele decirse cuando se busca ayuda o se pretende conseguir algo necesario o deseado. Puesto que no resultará fácil, la sentencia de las máximas asimismo asistirá, pues, cuando se cierra una puerta, suele abrirse otra. También es mala de guardar la casa con varias puertas, ya que, entonces, hay más repartido acceso a la doméstica reserva que se confina entre los muros. Sin embargo, las puertas de la imagen no parecen apropiadas para una llamada, a fin de recibir auxilio, conformidad o satisfacción. Ni ayudará que, incluso estando cerca, una se abra si es que otra se cerró antes. Además, esta casa es mala de guardar por razón del abandono, más que por sus puertas, dado que el descuido la hace vulnerable. De ahí que la contemplación de tan descompuesta fachada pueda llevar a la evocación y a la desesperanza. Por la primera, cabe recordar o imaginar la estrenada disposición de esta sencilla morada, cuando las puertas se abrían o daban paso a las acostumbradas rutinas y protocolos de la vida. En tanto que la desesperanza pellizca con el efecto del abandono: aunque se dé con las puertas, de poco sirve llamar. Casi se escucha el silencio, también, pues las puertas no custodian el lenguaje de la vida, sino la inerte mudez de lo deshabitado.