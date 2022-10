A las 3:00 ya soin las 2:00

Desde ayer domingo, último de octubre, como viene siendo habitual es este país del desorden y desconcierto, mande quien mande, gobierne quien gobierne, hemos vuelto a cambiar la hora para adaptarnos al horario de invierno que desde Europa se lleva realizando hace muchos años. Sin entrar en cuestionar la utilidad de este cambio horario a finales de octubre y de abril para el ahorro energético, sobre esto hay opiniones mucho más documentadas y para todos los gustos. Sí me gustaría comentar la iniciativa que durante mucho tiempos llevó intentando la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles de volver al huso horario que nos corresponde por situación geográfica, que no es otro que el del Meridiano de Greenwich, es decir, la misma hora que disfrutan nuestros vecinos portugueses y las islas británicas.

No creo que lo recuerden, pero cada vez que nos atrasan la hora en otoño y se nos echa encima de un día para otro la oscuridad, siempre escribo un comentario, muy subjetivo, sobre la eficacia de este método que, según dicen, es para ahorrar energía. Ustedes me perdonen, pero con toda humildad porque no entiendo de estas cosas y siempre he pedido que alguien nos convenza de que, en efecto, cambiando la hora en primavera y otoño ahorramos un montón.

Estamos tan acostumbrados ya al cambio de hora estacional que si no fuera por los medios de comunicación y el debate que mantiene la Unión Europea al respecto, pasaría inadvertido. Desde hace medio siglo lo llevamos haciendo, y ya ni siquiera nos molestamos en cambiar las manecillas del reloj porque los móviles, ordenadores y muchos de los aparatos que habitan en nuestras casas lo hacen por nosotros automáticamente.

Llevamos 82 años con el paso cambiado. La simpatía del régimen de Franco por la Alemania nazi de Hitler ha dejado huella en el ADN de los españoles en forma de horario descontrolado. La orden publicada en el BOE de 16 de marzo de 1940, que obligaba a adelantar los relojes una hora para situar al país en el horario de Berlín, sacó a España de su huso natural, que como hemos dicho es el de Greenwich. Desde entonces, vamos con 60 minutos por delante de la hora solar. La orden contemplaba restablecer el horario "normal". Algo que no se llegó a hacer ni en la dictadura… ni en la democracia.