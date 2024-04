23 en una sola fotografía

Lo de inaugurar o las primeras piedras se ha convertido en un ejercicio de presencia multitudinaria o en una oda a la suma de ‘personas, personajillos y personajetes’ que diría el ínclito José María García en sus buenos tiempos. Esta semana hemos visto como cualquier acto que se preste a la foto supone un ejemplo de virtuosismo a la imagen como no se recuerda en estos lares. En ellas no sólo están los protagonistas, cosa lógica, sino que además lo que pintan menos que un ‘concejal de Cuenca en Madrid’ aparecen por arte de magia y, además, empujan para situarse y se enfadan si no están donde creen. Vivir para ver.