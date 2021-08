Tengo 82 años, cuatro hijos y varios nietos y bisnietos, y vivo sola en una habitación de unos pocos metros cuadrados. Pero me faltan mi casa y mis recuerdos. En esta residencia, me arreglan la habitación y me hacen la comida. Pero echo mucho de menos a mi familia, que vienen a verme cada dos o tres semanas. Aquí, aunque tengo algunos pasatiempos, éstos no reducen mi soledad a la que no termino de acostumbrarme". Esta carta sobre la soledad de los mayores, que es auténtica, nos demuestra que las residencia es una solución, pero no resuelve el problema. Este sentimiento de soledad se reduce solo cuando la persona permanece en su hogar y cerca de sus seres queridos.

Hay que ser realista, cuando la familia no puede ocuparse de los mayores, entonces es necesario la ayuda de un cuidador profesional. Esto evita ingresarlo en una residencia y así se mejora la calidad de vida de todos.

El trabajo de un cuidador profesional es digno de elogio, porque han de ser personas afables, con paciencia, empatía y afectivas. El trabajo del cuidador debería estar mejor recompensado y valorado, porque exige dedicación generosa de tiempo, sacrificio y mucho cariño. Sin embargo, desgraciadamente se suele considerar como un trabajo de baja cualificación y estar muy mal remunerado.

Hay varias causas que contribuyen a la soledad de los mayores: el estilo de vida excesivamente orientado al trabajo, la falta de conciliación o el individualismo que caracteriza a nuestra sociedad. Un factor que influye mucho es el envejecimiento de la población. Esto se comprueba fácilmente observando la tendencia a la baja de la natalidad que se ha acelerado a causa de la pandemia. De hecho, el pasado diciembre, se dio el dato más bajo de nacimientos de los últimos 80 años. Además, debemos tener en cuenta que la esperanza de vida es de 84 años y el número de los mayores de 65 siguen creciendo. De los 3,7 millones que eran en 1975, han pasado a ser unos nueve millones, y el pronóstico es que, en 2033, sean 12 millones.

Por otra parte, se ha comprobado que el 23% de los mayores se sienten solos, y está demostrando que la soledad acorta la vida, aumenta la presencia de trastornos depresivos y los riesgos de demencia. Además, el sentimiento de soledad aumenta con la llegada del verano, con las vacaciones de la familia, amigos y vecinos. Por eso es de vital importancia tener en cuenta a los mayores cuando planificamos las vacaciones.