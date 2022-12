La soledad de los mayores

La soledad solo puede curarse con una medicina: la compañía, la atención, el cuidado. Sin embargo es difícil encontrar compañía cuando se está solo, solitariamente solo. A veces, la solidaridad de unos pocos evita el final en soledad de muchos, justo de aquellos que, cuando el camino se acaba, cuando ya no queda trecho por recorrer, no tienen junto a ellos a nadie que les tienda la mano, que se la acaricien suavemente, que les escuche y les hable, a nadie que les haga compañía. Y se mueren solos. Habrá quien diga que más muertes hay en carretera, accidentes laborales, la droga y el cáncer. Pero, amigo lector, también la soledad. Con el agravante de que pueden pasarse los días, las semanas y los meses sin que nadie se percate de que muerte y soledad confabuladas se han llevado una vida.

La soledad -igual sucede con el silencio- es solo grata y enriquecedora cuando es deseada. En otro caso se convierte en un verdadero drama humano.

Me contaba un buen amigo médico de atención primaria que una señora de 87 años acudió a su consulta. La explora y no descubre ningún problema. El diagnóstico era bueno. Normal para su edad. Pero ella insistía que no estaba bien. La señora vive sola. Se maneja bien en su casa. Pero le dijo que tenía un hijo pero que vivía lejos y que ella sale poco, ya que le cuesta subir las escaleras, que solo ve la televisión… La señora estuvo encantada con que le preguntase, y le costó decir adiós. Despedirse. No hace falta ser médico, su "enfermedad" se llama "soledad" y el mejor remedio es la "compañía", el calor humano que no tiene.

Es preciso advertir que la soledad es un proceso, que hay un itinerario vital hasta llegar a este estado. Esto da pie para argumentar que hay personas proclives a padecer soledad. Se ha encontrado en ciertos estudios sobre este tema que los mayores con buena red social y con relaciones emocionales de calidad, viven más felices, padecen menos enfermedades y los índices de mortalidad descienden bastante.

La soledad es una plaga, una epidemia. Una persona que está sola va a envejecer mucho antes. Va a entrar en una dinámica de melancolía y depresión, porque el ser humano es un ser social. Cultivar las amistades y en nuestro último capítulo en vida estarán con nosotros.

Nunca debemos de "abandonar" a nuestros mayores. Hasta su último suspiro nos necesitan.