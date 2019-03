Tan sólo unos céntimos

Cualquiera que sea la definición de incredulidad, posiblemente una sola sirve para todas, cualquier casuística. Cicerón decía lo mismo respecto a los hombres. El caso es que hace unos días me acerqué a primera hora de la mañana a comprar pan en uno de los mejores obradores de nuestra ciudad, bendecido por un eslogan a lo yanqui: "Good bread, Good health". La variedad y la calidad del producto es excelente. Una panadería artesanal, usando masa madre natural y fermentaciones largas, aroma inconfundible y corteza crujiente, una miga consistente. En definitiva, pan de toda la vida, no el pan congelado y calentado de gasolinera -y de muchos establecimientos más, por desgracia- que nos obligan a comer diariamente por falta de una oferta digna.

Terminé la compra, despidiéndose muy amablemente la dependienta -como antaño solía suceder, ahora brilla por su ausencia- y, al salir, me acerqué a una frutería situada unos metros más abajo. Yo buscaba fruta, pero allí se vendía de todo y, lógicamente, ello tiene sus consecuencias ("aprendiz de mucho, maestro de nada"). Entró al instante un señor cercano a los cincuenta, móvil de última generación en mano y paquete de tabaco rubio de renombre en la otra. Pregunta al tendero por el pan, contestando éste que le faltaba aún media hora (salir del horno, evidentemente), finalizando el coloquio entre ellos con un "después volveré" del cliente. Allí donde se depositaría rato después el pan de la frutería, una simple caja de cartón, colgaba un papel con el precio de la barra, tan solo unos céntimos menos que cualquiera de diversas clases vendidas en la panadería.

Teniendo quien escribe bastante aprecio a este venerable alimento, ello me hizo pensar, y creo no equivocarme al decir que esa escena evidencia lo que somos y hacia dónde vamos: que en nuestros días llegamos a minusvalorar, tal vez rechazar, un producto artesanal, saludable y de calidad por otros que distan de serlos, por tan solo unos céntimos. Increíble, pero cierto. Hablo de pan, pero podríamos también hacerlo de otros alimentos, ropa de vestir, calzado, etc. Gusta lamentarnos de la falta de calidad, de la "basura" que se vende y nos vemos obligados a comer (congelados, precocinados, conservantes, etc.), de la destrucción del comercio tradicional que ello conlleva, y de tantas cosas más, pero luego hacemos lo que nos sale de las pelotillas. Cómo somos.