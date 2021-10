Sin solución

La verdad de la buena, iba a dedicar este artículo a meterme a conciencia con Lorenzo Silva, el analista, pero he escuchado en la radio que por enésima vez se ha incendiado "un poblado chabolista de Níjar". El eufemismo es la norma y el incendio chabolista una normalidad producto de esta sociedad consumista que arrincona a los desheredados que nunca heredarán. Para empezar no es "un" poblado chabolista porque me temo que es "el" poblado chabolista situado en el cruce entre la carretera que va a los Albaricoques y a San José y es una verdadera urbanización de la vergüenza en quema intermitente mientras los responsables, administración, políticos, ayuntamientos, ayuntamiento, comunidad autónoma, diputación, gobierno central, ministerio, ministerios, ministres, senadoros, alcaldes y alcaldas se encienden puros de demagogia con las llamas de la miseria que ellos mismos toleran pasándoselo de boca en boca dando chupadas de culpas a los demás y reconociendo que ellos no tienen ni la culpa ni la solución. La culpa, la moza que nadie saca a bailar mientras le da un empujón hacia otro (político, demagogo, senador, ministro, /a/a/). Y al mismo tiempo los altruistas teóricos de la mugre necesaria e irresoluble cacarean la canción de la víctima del sistema mientras otra vez los que tienen patente de corso para pasárselo todo por el forro (habida cuenta de que son víctimas reconocidas) pegan fuego a sus conciudadanos de medianera de plástico y palitroque. Iba a llamar a este artículo Sodoma y Chabola pero ya lo utilicé en otro artículo hablando de "un" poblado chabolista similar, que es el mismo, sólo hay uno (espero) y no me va llamar a mis artículos 2,3, como los que escriben ensayos por fascículos articulistas pero puedo echar mano de otra canción de Leño. Y es verdad, no tiene solución, como ellos, como elles (los responsables). Mirad hacia otro lado, fumad puros imaginarios, teorizar, lanzar filípicas pero sí tiene solución, lo que pasa es que no da votos, es más, quita la comida electoral de la boca, esteriliza la manguera de la gasolina que rellena la urna y nutre el sistema (su sistema), su terno de armani xxxl fondón que en realidad es de modas mari o el corte inglés o sea, de baratillo y hace combustión con los intelectuales de discursos y con los discursos de los intelectuales con un reproductor de diatribas en bucle. Mejor me hubiera metido con Lorenzo Silva.