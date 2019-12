La sombra que te proteje

H EMOS crecido juntos, mejor dicho: paralelamente. Casi vemos la luz a la vez. Te recuerdo pequeñito, en brazos de tu padre. Os acercabais a mí, y me acariciabais con cuidado. Cuanto mimo recibimos los dos!. Tan tiernos, tan inocentes….Cuando comenzaste a andar, llegabas hasta mí y me abrazabas: fuerte y largamente. Yo no podía devolverte los abrazos, pero te transmitía mi calor, y mi reconocimiento, hermanados siempre. Cuantos avatares, hemos compartido! Recuerdas, cuando de adolescente, venías a mi lado, y sentado a mis pies, leías los comics que tanto te gustaban?. Yo te protegía de la intemperie, ahuyentaba los insectos, agitando mis múltiples brazos, y mientras, tú me leías en voz alta, muerto de risa ante las peripecias del capitán Garfio, o las historias de Mortadelo y Filemón. Aún recuerdo episodios, de esas tardes de verano, en que la suave brisa movía tus cabellos rubios. Sí, no te rías! Rubio como un querubín hasta los 12 o 13 años. A que hace gracia, recordarlo, cuando te miras al espejo con tu negro pelo lacio?. Pasó un tiempo, y te fuiste olvidando de mí, apenas asomabas furtivamente, y ya te habías ido. En ese tiempo, te adelanté, y mucho. Crecí exponencialmente, mientras tú seguías igual, desde los 20 no superaste el 1,80. Yo, por el contrario, crecí a lo largo y a lo ancho. Mi cuerpo se abrió, y en él te refugiabas a hurtadillas, cuando querías leer las cartas de amor que recibías, de tu amada, sin que nadie te interrumpiera. Y esa fue una de las épocas más felices, de nuestra relación: compartimos secretos, y en mi piel desnuda grabaste el nombre de ella. Recuerdas? Amanda. Aún lo tengo impreso, algo más desdibujado, y tan alto, que ya no llegas a él con tu mirada. También fui refugio de tu madre, cuando él se marchó, y os dejó tan tristes. Yo también perdí un jirón de mi corazón, porque, aunque os cueste creerlo, nosotros también sentimos. No sé muy bien lo que es un corazón, pero lo imagino, han sido muchas las veces que he compartido con vosotros los momentos más felices, y también, como no, los más tristes. Y siempre hacíais ademán de sentirlo en el centro del pecho. Yo no podía tocar el mío, pero casi que lo sentía latir al unísono: tac, tac, tac…A veces aceleradamente, otras pausado, y las más como el trote de un potrillo. En esos momentos creo que conocí la felicidad. Y ahora, has vuelto, acompañado de un ser tan pequeño como te conocí a ti. Lo levantas y me señalas, no sé muy bien que le estás diciendo, pero siento tu voz acariciadora, como lo hacía tu padre, cuando te llevaba en sus brazos y te acercaba a mí. Un escalofrío suave y tierno me recorre, y mis ramas casi desnudas, se mecen de placer. Se acerca el invierno, con su frío gélido y sus vientos inmisericordes, pero yo sé que tú estarás a mi lado, con tu hijo, esperando la tibia primavera, que cuajaran mis ramas de tiernas hojas.