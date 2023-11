Las sombras de nuestras democracias

Lorenzo Silva, un autor muy querido en Almería por su vinculación con nuestra tierra, en especial con Carboneras, vuelve a su cita con sus lectores con “Púa” un thriller estremecedor sobre la guerra sucia y las tremendas consecuencias que puede acarrear, a nivel colectivo o individual, traspasar la “línea roja” en determinados ámbitos. ¿El fin justifica los medios?: Tenemos en la novela “Púa” un buen argumento para reflexionar sobre esa idea, atribuida al filósofo italiano Nicolás Maquiavelo. ¿Son éticamente aceptables las causas nobles que se persiguen con acciones inmorales?

Una enigmática confesión del protagonista da comienzo a la novela: “Soy una mala persona”. Este arranque guarda similitudes con el comienzo de una de las mejores novelas del siglo XX, “La familia de Pascual Duarte”, cuando Camilo José Cela nos sorprende con la declaración del protagonista: “Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo”. Ambas novelas, en primera persona, abren de esta manera lo que marcará su pulso narrativo con una gran introspección y el enorme dilema moral de los personajes principales. En la novela de Lorenzo Silva, un mensaje recibido de forma repentina e inesperada: “Púa, soy yo. Me queda poco. Te necesito”, es el desencadenante que supone una vuelta al pasado de un agente secreto que en la actualidad vive en su apacible negocio como librero, y a quien este mensaje lo devuelve a una actividad de la que el propio protagonista se creía apartado. Algo dentro de él comienza a renacer, “oigo al demonio desperezarse” nos dice Púa.

Las sombras de nuestros sistemas democráticos y sus consecuencias, planean en esta apasionante novela. La guerra sucia puede ocurrir y ocurre en muchas sociedades democráticas, y en “Púa” se plantea cómo estados de derecho cruzan en ocasiones la línea roja de lo moralmente aceptable. El autor no menciona fecha ni localización geográfica, “ésta es una historia de ficción” -nos previene el autor- y no pretende lo relatado en la novela “ser reflejo fidedigno, ni siquiera aproximado” de los hechos que relata. Aunque parece inevitable pensar en el intento de desarticulación de ETA mediante los GAL, y también en otros episodios similares que han ocurrido en otros sistemas democráticos. En cualquier caso, la novela va mucho más allá de enjuiciar unas circunstancias socio-políticas de un país concreto y se convierte en una llamada de atención de lo que colectivamente puede ocurrirle a cualquier sociedad y también, sin duda, en una indagación sobre la condición humana.

Narrada en primera persona, nos encontramos con una novela trepidante, llena de acción y también de espacios para la reflexión. Una historia en la que las acciones de nuestra vida pasan factura mucho tiempo después, y se instalan en un presente en el que la conciencia nunca se verá liberada o aliviada y el pasado jamás será olvidado.

Un thriller magistral sobre la condición que viaja a la esencia del ser humano con sus eternas contradicciones internas. Una necesaria revisión de aspectos controvertidos e inmorales que como ciudadanos tenemos la obligación de conocer, comprender y además posicionarnos. Todo un reto el que lorenzo Silva nos lanza de forma inquietante, y que ahora nos corresponde a los lectores asumir: reflexionar sobre las sombras de nuestro pasado como sociedad, así como sobre las sombras de los estados democráticos y su necesaria revisión.