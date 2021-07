La sonrisa horizontal

Me pareció una echadora de cartas con carita de falso alborozo, la misma que compone la tarotista cuando del mazo del tarot salen cartas que anuncian la buena fortuna, o quizá el mismo mohín de la vidente si al husmear en las líneas de la palma de la mano te aventura un espléndido porvenir. Su cara irradiaba la misma dulzura que adorna a las monjas de clausura mientras te cuentan lo bienaventurado de una vida alejada del mundo. Era ella, no podía ser otra, Carolina Darias, la ministra de Sanidad, en el momento de anunciar el adiós a la mascarilla y la bienvenida a la sonrisa. Ay, la sonrisa cuánto dice y cuánto oculta cuando no es un gesto espontáneo como le sucede a José Luis Ábalos, al que la piedra del Tribunal de Cuentas le enseñó que su destino era tapar y tapar. El ministro de Transportes, especialista en transitar con Delcy por los arrabales del aeropuerto de Madrid, y cuyo coeficiente intelectual da para algo más que distinguir entre una alubia blanca y otra con pintas, es un mañoso de las componendas y, por lo tanto, útil para el Joker. Es, por poner, como el papá de Manolito, el amigo capitalista de Mafalda. El papá está ahí precisamente para que lo esté Manolito. Vaya, no sé si me explico sin que se me escape la sonrisa, el sonriso, le sonrise, porque ya lo dijo Belmonte: "hay gente p'ató". Se escapa al entendimiento, el mío sin ir más lejos, cómo se pueden olvidar tan cínicamente aquellas batallas campales en Cataluña que abrían los telediarios, que ocupaban las portadas de periódicos, aquella chulería de los líderes independentistas. Cómo se puede olvidar tan ricamente que en nuestro país han muerto cien mil personas en una pandemia cogida a destiempo y entre disputas políticas. Tal vez con una sonrisa al decir de Carolina Darias o con un estómago de Kryptonita libre de flatulencias como nuestro conocido Supermán. Hay sonrisas que curan o que matan, hay sonrisas de consuelo o que congelan el espíritu. Así, helado, quedó el mío, perdón por señalar, cuando Rufián le recordó a mi Presidente porque no hay otro, "que también negaba indultos a los presos del 'procés' y al final los ha concedido. Denos tiempo para el referéndum". El de Ezquerra le daba a entender con toda claridad a Sánchez que la estabilidad del Gobierno de coalición depende de sus socios. Humillante, cierto. Pero, con los antecedentes de Pedro habrá referéndum y, entonces, a ver qué sonrisa nos queda.