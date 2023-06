Hemos vivido unos días con uno de los mejores sueños políticos que un país podría tener. Me refiero a la constitución de algunos ayuntamientos. Sobre todo, el de Barcelona en donde el Partido Popular ha permitido la investidura de un alcalde socialista, Jaume Collboni. Todo porque se siga manteniendo un sosiego constitucional. Esto, como me refería, sería un camino de rosas para evitar la bazofia política que hemos vivido en los últimos años. Pactos con ERC o Bildu que incluso el propio Sánchez sabe que a su electorado le ponen los pelos de punta. Todo esto del que PP y PSOE se apoyen sería una historia de amor muy bonita, pero la realidad es bien distinta. Ya lo estamos viendo en las numerosas entrevistas del presidente del Gobierno en diversos medios de comunicación, incluso en los de ideología contraria. Lo ha dejado bien claro, o él o Feijóo. Un eslogan perfecto para sus mítines, es decir, los populares están pactando con la extrema derecha, como dicen los socialistas. Con todo esto, el líder de la gaviota se siente nervioso por su pacto in extremis con los de Abascal en Valencia. Intenta quitarle peso o afirma que se ha hecho para evitar un adelanto electoral. Una baza, que para los de Ferraz, es perfecta. Lo impresionante es que Sánchez critica esto y a su vez halaga que puede gobernar con la nueva formación de Yolanda Díaz. Una estrategia poco inteligente y más sabiendo que la suma de las izquierdas está en constante tensión. Como dije en este diario, ya estamos viendo a Irene Montero hacer mítines con ataques a su propia coalición por no estar en las listas electorales. La realidad supera a la ficción. Resumiendo, vemos que el electorado tanto de unos como de otros es moderado, y eso Sánchez y Feijóo lo tienen que saber. No les gustan los pactos con Podemos ni con Vox. De ahí que hayamos visto varias estrategias de cara a la galería, como la de no apoyar a Bildu y darle la alcaldía de Pamplona a UPN. Esperemos que lo que estamos viendo pueda verse en un futuro y sea lo normal para que un país prospere. Un apoyo entre los partidos históricos supondría un avance sin necesidad de depender de nadie que quiera romper nuestro estado de bienestar o legislar de forma positiva para nuestra sociedad desde unas cabezas más o menos adecuadas. Los pactos de la Moncloa de 1977 fueron el ejemplo. Trabajen, porque se puede.