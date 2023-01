Siempre Comenzando por el principio: mis primeros contactos universitarios con la estadística, fueron una relación amor-odio, que solamente conseguir llevar al nivel de soportarnos mutuamente por pura necesidad, sobre todo, mía. Los organismos sapientes dicen que el IPC ha subido el 5,7 % en 2022. El Instituo Vasco de Estadística así lo dice en su página web. Miro el Instituto Nacional de Estadística y en una nota de prensa dice el mismo dato: 5,7 %. Me voy a la gráfica mensual, sumo los 12 meses y me sale 5,6 %. ¿Dónde está el fallo? O yo no sé sumar con decimales o algo está mal en las cuentas del INE. Por otra parte si comparo los precios de Enero y Dic. Y hago una regla de 3, me sale que la vida ha subido el 6,81%, en lugar del 5,7% que sale de ir arrastrando porcentajes desde Ene. a Dic.

¡Pues menos mal que son solamente 12 datos en la tabla! Además, ¿por qué han subido las pensiones el 8,5%, que es más del IPC? Item más, ¿por qué han quitado "la paguilla" de Enero? ¡Vaya transparencia! ¡Anda que si fueran opacos!