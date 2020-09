Y con supositorio, por favor

Así es el destino o la Predestinación de Nuestra Señora en el principio de este noveno mes del calendario con las tardes ya recortadas a cuchilla, a ratos caluroso en la media mañana, fresquito a santiamenes de madrugada, es decir, lo corriente en el finiquito de la canícula. El Zaragozano pone 'Por septiembre, calabazas, aunque no siempre'. ¡Cuánta sabiduría popular en un librito de leyenda! En la próxima edición habrá de subrayar la conciliación de Iglesias, Pablo, con el Ibex 35. El vicepresidente no sé cuántos del Gobierno estaba predestinado, tal vez lo buscaba, a codearse con la flor y nata del parqué bursátil. Ahí es nada tratar de tú a tú a los por él estigmatizados Ortega, Botín, Fainé o Pérez, en definitiva, a algunas de las familias más económicamente poderosas de España que, según el propio líder de Podemos, "tienen más poder que cualquier diputado". Posiblemente sea cierto por la simple razón de que trabajen y den trabajo más que algún cualquier diputado, es un decir.

¿Cuánto vale Messi? Centenares de millones de euros, aseguran. Bien, en términos monetarios, en absoluto sería arriesgado tasar en una trillonada el precio de las cavilaciones de cuantos se reunieron a la llamada del presidente Sánchez, ministros y empresarios del Ibex (¿por qué 35 y no 40 o 20? Tendrá explicación). Como no sabremos nunca sus respectivas tribulaciones por boca de ninguno, recurrimos al imaginativo consultorio de la Estrella del Tarot televisivo. Según la supuesta confidencia de la vidente, el asunto podría haber discurrido tal que así: por la mente de Pablo Iglesias desfilarían en retrospectiva algunas de sus frases, como la de que "hagan un partido político y se presenten a las elecciones" en referencia al Ibex 35. Aquellos eran otros tiempos, ahora la cruda realidad se impone y no es cosa de ponerse en plan toca huevos no sea que se pierda Galapagar por una tonta cuestión moral.

Por su parte, todo asimismo tal que la Estrella del Tarot televisivo, los del Ibex, con más colmillos que una piara de jabalíes, hicieron la pausa de pelillos a la mar. Total, se dirían, nosotros seguiremos aquí cuando el vicepresidente deje de serlo, que algún día será. De momento, le cogemos el teléfono y lo tenemos contento. ¡Estos chiquillos…! Al decir de la Estrella del Tarot televisivo, ya lo anticipó Serrat: "Hoy el noble y el villano, El prohombre y el gusano, Bailan y se dan la mano, Sin importarles la facha".