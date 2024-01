No me parece que la Constitución sea un elemento apropiado para entrar en el debate político con la frivolidad que se está haciendo, como uno de tantos artificios utilizados para combatir al gobierno. El último político que se ha referido a ella ha sido el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, para acusar al PSOE, partido en el que milita, de estar en “el extrarradio de la Constitución”. Francamente, no entiendo que significa estar en “el extrarradio de la Constitución”. La Constitución, como cualquier otra norma legal, se cumple, o no se cumple. Pero eso de estar en el extrarradio, no figura en ninguno de los artículos que la componen. El PSOE, es un partido que cuenta con 121 diputados y propuso un candidato que obtuvo la mayoría parlamentaria para presidir el gobierno, cumpliendo a rajatabla lo establecido en la Constitución. Con motivo de la Ley de Amnistía, se están lanzando argumentos contra el gobierno de Pedro Sánchez como si fuese una dictadura con capacidad y potestad para crear normas jurídicas, al margen de la Constitución y con absoluto desprecio al Congreso de los Diputados, donde reside el poder legislativo. Si lo que le preocupa a Emiliano García Page es la amnistía, que últimamente es el martillo pilón utilizado por la derecha para hacer oposición al gobierno, lo que resulte, en el supuesto caso de que se apruebe dicha ley por una mayoría parlamentaria, estará sometido a lo establecido en la Constitución. Todos los pasos que hasta la fecha está dando el PSOE, cumplen con la Constitución. Tratándose de un partido político que cuenta con un grupo parlamentario suficiente, tiene legitimidad para presentar una proposición de ley al Congreso de los Diputados. Y en base a esa legitimidad ha presentado la Ley de Amnistía que, para su aprobación, será necesario que cuente con una mayoría parlamentaria. Una vez que haya sido aprobada la Ley de Amnistía, cabe la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que dictaría sentencia sobre la conformidad o disconformidad de dicha ley con la Constitución. En el supuesto caso de una sentencia declarando la conformidad, la Ley de Amnistía permanecerá vigente, y en caso contrario quedaría anulada. No hay motivo alguno para poner en duda nuestro estado de derecho y la supremacía de la Constitución, por más que la derecha trate de embarrar y Emiliano García Page se suba al carro.